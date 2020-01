Medias Rojas invadirán el Yankee Stadium

NUEVA YORK / AP

El Juego de Estrellas en el Yankee Stadium tendrá un distintivo sabor a los Medias Rojas de Boston.



Manny Ramírez, Kevin Youkilis y compañía, parecen encaminados a acaparar el terreno en el hogar de Babe Ruth. Tras la cuenta más reciente, cuatro jugadores de Boston encabezaban la votación en sus posiciones para el clásico de verano el 15 de julio en Nueva York. Y eso no incluye al manager Terry Francona o cualquiera de sus pitchers.



Sólo hay que imaginarlo: una fila de sonrientes jugadores de los Medias Rojas, campeones reinantes de la Serie Mundial, siendo abucheados furiosamente mientras se paran en la raya de primera base en un gran tributo al legendario Yankee Stadium, en su última temporada. Probablemente no fue lo que George Steinbrenner imaginó.



Pero los Yanquis también estarán bien representados con Derek Jeter, Alex Rodríguez y Mariano Rivera luciendo sus uniformes a rayas.



Así que llegó la hora de seleccionar a los jugadores para el Juego de Estrellas en Bronx, donde se han escrito muchas páginas de la historia del béisbol. Docenas de miembros del Salón de la Fama acudirán al festejo en el estadio que vio brillar a luminarias como Ruth, Mickey Mantle y Joe DiMaggio.



Como siempre, la elección no es fácil. ¿Chase Utley o Dan Uggla en la segunda base de la Liga Nacional? ¿Josh Hamilton o Grady Sizemore en el jardín central de la Americana?

“Espero que todo salga bien, tengo algunas preocupaciones”, dijo Francona, quien ayudará a elegir el equipo de la Liga Americana y luego lo dirigirá desde el dugout de los Yanquis.



“Una de las dificultades es porque somos un equipo popular, y nuestros jugadores marchan bien en la votación. También, creo que nuestros otros jugadores no deben ser castigados por eso. Eso me preocupa”, agregó.



Pero el debate anual es parte de la diversión del partido. Al igual que la llegada de nuevos rostros como Edinson Vólquez y Carlos Quentin, junto con veteranos como Chipper Jones y Roy Halladay.



Cada equipo tiene 32 puestos, con 12 reservados para los pitchers. Y cada club debe tener al menos un representante. La Americana tiene marca de 10-0-1 desde que la Nacional ganó por última vez en 1996, en Filadelfia.



“Estamos haciendo nuestra tarea”, dijo el dirigente de la Nacional y de los Rockies de Colorado, Clint Hurdle. “¿Quién sabe si tendremos esta oportunidad de nuevo? Así que lo estoy disfrutando”.



Sin tomar en cuenta la votación de los fanáticos, estas son nuestras selecciones de titulares para la edición 79 del Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Los planteles serán anunciados el domingo, y la Liga ganadora tendrá ventaja de cancha local en la Serie Mundial:

Americana:

* Primera base: Youkilis (Medias Rojas de Boston).



* Segunda base: Ian Kinsler (Rangers de Texas).



* Torpedero: Jeter (Yanquis de Nueva York).



* Tercera base: Rodríguez (Yanquis).



* Catcher: Joe Mauer (Mellizos de Minnesota).



* Jardines: Quentin (Medias Blancas de Chicago) en el izquierdo; Hamilton (Rangers de Texas) en el central; y J.D. Drew (Medias Rojas) en el derecho.



* Bateador designado: Milton Bradley (Rangers).



* Pitcher abridor: Cliff Lee (Indios de Cleveland).



Nacional:

* Primera base: Lance Berkman (Astros de Houston).



* Segunda base: Utley (Filis de Filadelfia).



* Torpedero: Hanley Ramírez (Marlins de Florida).



* Tercera base: Jones (Bravos de Atlanta).



* Catcher: Brian McCann (Bravos).



* Jardines: Pat Burrell (Filis) en el izquierdo; Nate McLouth (Piratas de Pittsburgh) en el central; y Ryan Ludwick (Cardenales de San Luis) en el derecho.



* Albert Pujols (Cardenales).



* Pitcher abridor: Vólquez (Rojos de Cincinnati).