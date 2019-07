Ronaldinho llegó lesionado a Brasil

El centrocampista brasileño Ronaldinho Gaúcho se torció un tobillo en el partido del pasado sábado en el que el Barcelona español cayó por 2-0 ante el Getafe y puede ser baja en el compromiso del próximo domingo ante Perú.



Ronaldinho y el portero Doni, que tuvo una indisposición estomacal, fueron los únicos jugadores que no participaron en el primer entrenamiento de la selección brasileña con vistas a los partidos contra Perú, en Lima, y Uruguay, el 21 de noviembre en Sao Paulo, por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) señaló en un comunicado que Ronaldinho se torció el tobillo derecho en el último partido del Barcelona y el martes apenas se ejercitó con los demás jugadores en una sala especial.



"El jugador también hizo fisioterapia pero no participó en los trabajos de esfuerzos físicos", agregó la CBF. Los médicos de la selección informaron que mañana revisarán al astro del Barcelona antes de autorizar que se integre a los entrenamientos, al mando del seleccionador Carlos Caetano Bledorn Verri "Dunga".



Duda sobre partido del domingo



Pese a que Dunga no se pronunció sobre el problema de Ronaldinho, los cuidados ofrecidos al centrocampista y la divulgación de una nota especial sobre el caso dejaron claro que se trata de la primera duda para el partido del domingo.



Tras haber empatado 0-0 en la visita que hizo a Colombia y goleado por 5-0 a Ecuador en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en sus dos primeros compromisos por las eliminatorias sudamericanas, Brasil tendrá ahora que visitar a Perú y recibir a Uruguay, en la tercera y cuarta jornadas de las eliminatorias, respectivamente.



La selección brasileña se concentró el martes en la Granja Comary, el campo de entrenamientos que la CBF tiene en la ciudad serrana de Teresópolis, a unos 90 kilómetros de Río de Janeiro y donde el equipo permanecerá hasta el viernes, cuando viajará a Lima.



Brasil, segundo en la clasificación de las eliminatorias suramericanas con 4 puntos y a dos del puntero Argentina, espera volver a ver la gran actuación que exhibió ante a Ecuador su famoso trío de frente: los centrocampistas Kaká (Milán italiano) y Ronaldinho Gaúcho, y el atacante Robinho, actualmente brillando en el Real Madrid español.