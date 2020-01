Doblaron brazo a Cliff Lee

El zurdo Cliff Lee esperaba mostrar el brillo de su espada “marca” All Star contra los Gemelos de Minnesota. Su registro de 11-1, con el valor agregado de un excelente promedio de 2.26 en efectividad, sólo superado por Justin Duchscherer de Oakland, y la posibilidad de ser el abridor de la Liga Americana en el Juego de Estrellas, eran suficientes estimulantes.



No fue una buena tarde para Lee. Las cuatro carreras que le fabricaron los Gemelos en siete entradas con ocho cohetes, fueron suficientes para derrotarlo 4 por 3, con Glenn Perkins apuntándose su quinta victoria por dos reveses. Claro, la actuación de Lee no le quita confianza para el juego del 15 de julio en Nueva York.



El joven dominicano de los Rojos de Cincinnati, Edinson Vólquez, llegó a 11 triunfos por tres derrotas al imponerse 6-5 a los Nacionales de Washington. A lo largo de seis entradas, Vólquez, convertido en un hallazgo, permitió 3 carreras y su porcentaje en carreras limpias es de 2.36, siendo ayudado por el rescate 18 de Francisco Cordero.



El derecho de Texas, Kevin Milwood, sobrevivió a cinco difíciles innings, y con el respaldo de 14 imparables y el cierre de C. J. Wilson, se apuntó su sexta victoria por 4 reveses con 4.93 en efectividad, al derrotar a los Rangers 11-10 a un terco Baltimore.



El jonrón 16 del prospecto Evan Longoria y un buen trabajo monticular de James Shields (7-5), mantuvieron firmemente a los Rays de Tampa en el liderato del Este de la Liga Americana. En tanto, poco le importó a los Marlins la presencia de Aaron Cook en la trinchera de los Rockies, quienes fueron vencidos 10 por 5.



Finalmente, Milwaukee, con el jonrón 21 de Ryan Braun, superó 11-6 a Pittsburg, y los Cachorros liquidaron 7-1 a los Cardenales.