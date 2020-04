Ronaldinho ya entrena

SAO PAULO / AP.-

Sin certeza sobre su próximo destino, Ronaldinho intensificará a partir de esta semana sus entrenamientos para recuperar su mejor forma.



Con una visible silueta de sobrepeso tras varios meses de inactividad, el delantero brasileño confía estar en una condición física óptima antes de firmar un nuevo contrato para la próxima temporada en Europa. También desea que lo convoquen para jugar en los Juegos Olímpicos de Beijing el próximo mes.



“Ya empezó a entrenarse”, dijo Roberto De Assis, el hermano y agente de Ronaldinho, citado por el diario O DIa del domingo. “Pero el 10 (de julio) vamos a comenzar de lleno su preparación en Porto Alegre”.



Ronaldinho será supervisado en su ciudad natal por Paulo Paixao, el ex preparador físico de la selección brasileña y quien ahora trabaja con el club ruso CSKA Moscú.



Assis señaló que es “natural” que Ronaldinho no se encuentre en su mejor forma, porque “lleva cuatro meses sin jugar”.



La última vez que vio acción fue el 9 de marzo. Aún está bajo contrato con el Barcelona español y se ha ventilado que podría ser traspasado al Manchester City, de Inglaterra, o al Milan, de Italia. Assis dijo recientemente que Ronaldinho tiene un 90% de posibilidades de fichar con el Milan, donde acompañaría a su compatriota Kaká.



El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, dijo el mes pasado que Ronaldinho podría ser convocador por el técnico Dunga para el fútbol olímpico, el único título que falta en las vitrinas nacionales.



“Está entusiasta, pero primero tenemos que saber si el club le permitirá ir. Hay que esperar”, dijo Assis.



El nuevo técnico del Barcelona, Pep Guardiola, adelantó que no cuenta con Ronaldinho en sus planes para la próxima temporada.