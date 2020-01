Chelsea tras Kaká

El administrador delegado del Milan, Adriano Galliani, admitió en entrevista que publica el diario La Stampa, de Turín, que su club ha recibido una gran oferta del Chelsea por el delantero brasileño Kaká.



“Hemos recibido una oferta astronómica por Kaká del Chelsea”, señaló Galliani, quien también comentó que el Milan ha tenido varias propuestas por el centrocampista Andrea Pirlo. Los dos son jugadores considerados intransferibles por el Milan, pero está comprobado que no existe jugador intocable dependiendo de las circunstancias.



Asimismo, Galliani reconoció que entre los objetivos del Milan están el togolés Emmanuel Adebayor, actual jugador del Arsenal, el marfileño Didier Drogbá (Chelsea) y el brasileño Ronaldinho, del Barcelona.



“Adebayor tiene al Milan en la cabeza, como Drogbá y Ronaldinho, pero si me dejo sobrepasar por el Barcelona no es porque esté enfadado. Es difícil competir con quien factura más que tú y tiene una mejor fiscalidad”, indica Galliani.



“Hace un año, el Milan le hizo a (Tierry) Henry la misma propuesta que el Barcelona, pero él en España ingresa el 50 por ciento más”, añade un dirigente del club milanés, que además reconoce que el Arsenal pide por el togolés unos 45 millones de euros, lo que considera una “cifra imposible”.



De Ronaldinho, comenta: “No entra en los planes de (Pep) Guardiola (nuevo entrenador barcelonista), por lo que tiene un precio más ventajoso. Pero el problema es su sueldo. Para pagarlo es necesario que el precio de su traspaso sea lo más cercano a cero”.



Al serle preguntado si sería posible la llegada como cedido de Ronaldinho, indica: “Depende del Barcelona. Ronaldinho ha rechazado la oferta del Manchester City, que le daba el doble que nosotros. Quizás eso indique que Ronaldinho tenga interés en jugar para el Milan”.