Se les escapó Sabathia

Mike Mussina ha sido restaurado. Lleva 11 victorias, pero ¿qué tan confiable verdaderamente es? Chien Ming Wang es un dos veces ganador de 19 juegos, presenta balance de 8-2 y 4.07 en carreras limpias, sin embargo, ¿qué tan grande es el taiwanés para momentos de mayúscula exigencia? El zurdo Andy Pettitte es un veterano multiplicando esfuerzos (9-6 y 4.22) y hay mucho que agradecerle, eso sí, sin exagerar, ¿qué puede garantizar?

Detrás de esos tres brazos, ¿qué tienen los Yanquis para perseguir con posibilidades a Boston y al inspirado Tampa? Kennnedy, Hughes, Rasner e Igawa, no han tenido significado, y en medio de las dificultades, se vieron forzados a sacar del bullpen a Joba Chamberlain para insertarlo en la rotación.



Estamos en julio, mes de cacería. Hay que dormir con el casco puesto, la luz encendida y la escopeta a mano. ¿Cómo fue posible que los ejecutivos Yanquis –-quizás tapados por el tren y afectados por el ruido ensordecedor que su marcha produce-- no vieran pasar frente a la ventana la posibilidad de atrapar a C. C. Sabathia?

El zurdo que había rechazado en el spring una gruesa propuesta de 72 millones hecha por los Indios por cuatro años, estaba en plan de emigrar después de ver al equipo hundirse contra pronóstico.



Lo consiguió Milwaukee entregando a tres prospectos, entre ellos Matt Laporta, un formidable bateador de 20 jonrones en 84 juegos, pero los Yanquis tenían suficiente material humano y billetes extras para buscar al ganador del Cy Young 2007, plenamente recuperado, con tres victorias en sus últimas tres decisiones, ponchando a diez o más en cada una de ellas, y un trabajo profundo de ocho entradas sin decisión en la última salida.



Milwaukee, que no va a una Serie Mundial desde 1982, cuando cayó ante San Luis, está invirtiendo en un futuro inmediato y el posible boleto es Sabathia (6-8 y 3.83), de regreso a su nivel autoritario, juntándose con Ben Sheet (10-2 y 2.77) y el joven pitcher de 25 años Manny Parra, zurdo que es una ganga cobrando 392 mil dólares, y registra balance de 8-2 con siete triunfos consecutivos.



A los Yanquis se les escapó Sabathia, pero la cacería sigue abierta en julio y hay muchos nombres en la libreta del súper-preocupado Brian Cashman, que tiene largos días de no dormir.



No se espera que los Yanquis queden con las manos vacías buscando una pistola de verdad. Su concentración en busca de Johan Santana les hizo perder tiempo y visibilidad, pero tienen varias opciones sobre el tapete mientras Joba Chamberlain termina de establecerse como abridor.



Por ahora, Sabathia sale de un Cleveland cojeante, rumbo a un Milwaukee que es pujante amenaza.