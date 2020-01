Merecida coronación

Elmer Mejía ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo Real Estelí. Fue el héroe el domingo, tras anotar el único tanto del partido de vuelta de la final del Torneo de Fútbol Clausura 2008 ante el Walter Ferreti, que coronó al “Tren del Norte” por sexta vez en su historia. Además ha sido el líder del sólido medio campo esteliano.



Como jugador fundamental de la entidad rojiblanca fue el encargado de levantar el trofeo, recibido de manos del vicepresidente de Fenifut, Manuel Quintanilla, que acredita al equipo de Otoniel Olivas como campeón de Nicaragua. Su cara mostraba la enorme alegría que sentía mientras alzaba el galardón al cielo de Managua. Sin embargo, a Mejía le costaba hacerse a la idea del logro que acababa de conseguir junto a sus compañeros.



“Anotar en la final fue algo muy lindo porque siempre soñé hacerlo en estas instancias. Doy gracias a Dios por haberme dado esta bendición, aunque todos estábamos preparados para hacerlo, aquí somos campeones todos; con una defensa tan cerrada como la que puso Ferreti se tiene que pensar rápido para ganar espacio y eso fue lo que hice”, destacó el hondureño Mejía.





¿Cuáles títulos has disfrutados más, ante Diriangén o este contra Ferreti?

Todos se disfrutan, pero la diferencia es que cuando provienen del clásico, como que tienen otro sabor; haber ganado en casa de ellos también es reconfortante porque le ganamos el que más duele, porque al campeón se le respeta.





¿Por qué ganó Estelí?

Porque somos mejores que ellos, tocamos mejor el balón, somos más equipo que el de ellos. En este cuadro hay buenas individualidades que desequilibran, tenemos a jugadores veloces como Vega, Wilson, Silva y yo, que me proyecto por el centro y por las bandas. Lo festejé así porque sabía que había conseguido un gol importante, y como ya estaba el tiempo encima, me arriesgué, no importa, porque somos los campeones.



Mejía no tiene dudas de que el triunfo del equipo en la final es totalmente merecido. "Estelí se lo merecía, sobre todo a nivel futbolístico. Es una ciudad muy futbolera. Hemos sido mejores en todos los partidos”.