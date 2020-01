Peligro de desangre

Aunque el panorama se presente sinuoso para las aspiraciones de los Indios del Bóer en esta semana, el alto mando de la tribu y los peloteros están preparados sicológicamente para sortear las dificultades, y juego a juego buscarán los mejores resultados para optar a la clasificación a la final del nacional de béisbol de Primera División.



El Bóer debe jugar en cinco días seguidos y tener ocho resultados, pero cada partido debe ser analizado para el manejo del pitcheo al día siguiente. Será una jornada dura, pero a juicio del presidente del conjunto, Joseph Mendoza, si ganan tres de los primeros cuatro partidos, que serán contra Granada y Matagalpa, pueden darse por satisfechos, porque hay mejores posibilidades contra Chinandega, y pueden ampliar su diferencia contra Granada, su rival de esta noche en Granada.



La rotación del pitcheo indio se alteró sin Luz Portobanco, pero Romualdo Caballero y demás lanzadores están dispuestos a dar el todo por el todo para llevar al equipo a la final. “Tenemos 13 pitcheres que están listos para actuar”, señala Joseph. Y uno de ellos es Francisco Rayo, quien se reportó ayer.



“Con que Chico camine entre cinco y seis innings, será de gran ayuda. Ahí están los relevistas como Esteban Pérez y Víctor Duarte para asegurar los juegos”, explicó Mendoza.



Una ventaja que tiene el Bóer es que comienza la exigente semana con su pitcheo descansado. No juegan desde el viernes y ya tienen su rotación inicial. Hoy contra Granada abrirá Romualdo Caballero, quien pitchea bien en Granada. Para mañana, en el doble juego contra Matagalpa, abrirán Ismael López y Rafael Fletes. El viernes, contra el Granada, Álvaro Membreño será el lanzador.



Para los duelos contra Chinandega el sábado y domingo, abrirán Chico Rayo y luego Romualdo, mientras que Víctor Duarte será el encargado de resolver los partidos empatados contra Chinandega. Esos juegos empatados se continuarán donde se suspendieron.



Granada anuncia para hoy a Julio César Raudez (6-1), quien es líder en efectividad con 1.76, después de blanquear al Matagalpa.



Los Orientales tienen un calendario cómodo de cuatro partidos, pero son contra sus rivales inmediatos, Bóer y Matagalpa. “Ésta es mi semana y debo aprovecharla”, dijo Hubert Silva, quien después de Raudez usará a Diego Sandino el viernes, Mario Peña y Kenly Chang para medirse a los matagalpinos. Un buen resultado es ganar tres partidos.



Aunque no parece, el Matagalpa tendrá que echar mano de todos sus recursos para salir a flote en los siete partidos que realizará entre hoy y el domingo.



Los norteños juegan hoy con Chinandega, pero tendrán doble juego mañana con el Bóer, doble partido el viernes con Chinandega y el fin de semana van contra Granada. Los temores de Omar Cisneros radican en el comportamiento de su bullpen, que no ha sido total garantía.



La lucha por los primeros puestos será lo atractivo en los próximos cinco días, mientras Justo Rivas trata de reaccionar ante el empuje de sus adversarios. Esteban Ramírez lo bajó del liderato de bateo .446 a .446, pero sigue como máximo jonronero, con 15, dos más que Stanley Loáisiga, pero no debe perder de vista a Aníbal Vega, que tiene 41 carreras empujadas, una menos.