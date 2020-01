El púgil nicaragüense Marlon “La Rata” Aguilar viajó ayer rumbo a México, para su preparación para la pelea por título pluma del CMB ante el monarca Oscar “Chololo” Larios, el próximo dos de agosto en Guadalajara.



“Estoy emocionado por el chance, porque lo recibo cuando mejor me siento. Vengo de ganar en México a Antonio “Barrio” Meza, he mejorado mucho en el ring moviéndome y tirando golpes, y además, tengo el respaldo de un entrenador como don Ignacio Beristain, quien conoce bien al ‘Chololo’ y eso será clave”, dijo Aguilar antes de abordar al avión con su entrenador Ramón “El Chino” Gutiérrez, para pulirse en México.



La oferta la recibió su apoderado, Marcelo Sánchez, de parte del promotor mexicano Ricardo Maldonado Jr., después de que Aguilar derrotara por decisión dividida a Meza en Mexicali.



“Antes de aceptar el combate le consulté a don ‘Nacho’ Beristain qué le parecía la oferta de pelear con ‘Chololo’, y lo primero que me dijo, no se me olvida: ‘¿Y qué está esperando para aceptar?’ Don ‘Nacho’ cree que tenemos mucho chance de vencer a Larios, pero me pidió que de inmediato le mandara a Marlon a su gimnasio para prepararlo. Por eso estamos saliendo”, comentó Sánchez muy entusiasmado por la pelea por título de su pupilo.



Aguilar estuvo más de un mes entrenando en el gimnasio La Romanza, en el Distrito Federal, antes de pelear con Meza, e hizo sparring con varios de los mejores prospectos de Don ‘Nacho’ y según Sánchez, no se vio nada mal el peleador nica.



“Mejoré mucho en mi desplazamiento en el ring, saqué mejor las manos con combinaciones que me dieron resultados ante Meza, hice sparrings con buenos boxeadores, eso también me dio confianza. Ahora no dudo que luzca mejor en las manos de don ‘Nacho’. Pero creo que debo noquear si quiero ganar en México, de lo contrario será muy difícil”, explicó “La Rata”.



Para esta pelea, Aguilar recibirá una bolsa de 15 mil dólares, según informó el propio Sánchez a EL NUEVO DIARIO, mientras confirmaba que su otro pupilo, René “Chirizo” González, viajará esta semana a Cleveland a un campamento propiedad de Don King para prepararse para su pelea en Puerto Rico el mismo dos de agosto.



“La Rata” viajó a México en 133 libras, tan sólo siete libras por encima del peso, y con tres semanas para efectuar el combate tiene tiempo suficiente para estar en condiciones.



“No creo que me dé problemas el peso. Estoy seguro de que voy a llegar por debajo de las 126 libras, y mi sueño es coronarme, y por qué no, que sea un día histórico, porque nos coronemos los tres nicas que vamos a pelear en México y Puerto Rico”, concluyó Aguilar.



Ese mismo dos de agosto en Puerto Rico, Juan Palacios se enfrentará por el título interino de las 105 libras del CMB al boricua Omar “El Pasto” Soto, y William González intentará arrebatarle la corona de las 118 de la FIB, al ghanés Joseph Agbeko.