El Barça frena a Ronaldinho

Barcelona / El País.- El brasileño Ronaldo de Assís, “Ronaldinho”, no podrá participar con su selección en los Juegos de Pekín, ya que el Barcelona le ha comunicado que tiene que incorporarse a la pretemporada, ha informado el club catalán. De esta forma, el jugador, que estaba en la lista de transferibles, iniciará el trabajo de preparación con el resto de sus compañeros y a las órdenes del nuevo entrenador, Josep Guardiola.



El Barcelona argumenta que en el calendario de la FIFA "no constan los Juegos Olímpicos" ni existe "decisión especial al respecto. Por lo tanto, el club no está obligado a ceder a sus jugadores". Esta situación obedece a que el Barcelona desea contar con todos sus futbolistas de cara a la previa de la Liga de Campeones que deberá disputar en agosto, justo en las fechas que se celebrarán los Juegos de Pekín.





Alemanes también niegan permisos

BERLÍN / AP.- Diego y Rafinha no recibieron permiso de sus clubes alemanes para jugar con la selección brasileña en la olimpiada de Beijing.



Werder Bremen (Diego) y Schalke (Rafinha) confirmaron su posición de no autorizar a los jugadores a participar con la selección en Beijing. Ambos fueron convocados el lunes por el técnico brasileño Dunga.



Diego y Rafinha se perderían dos partidos de la Bundesliga si participaban en los Juegos Olímpicos.



Schalke también hubiese perdido al zaguero Rafinha durante la etapa preliminar de la Liga de Campeones, que coincide con la olimpiada en agosto.



Bremen dijo que no espera tener ningún problema con la FIFA.



“Está claro que no enfrentaremos ninguna sanción si no le damos permiso a Diego”, indicó el director del Bremen, Klaus Allofs Allofs.



Los clubes de la Bundesliga ha convencido a sus titulares para que no jueguen en Beijing o les negaron los permisos. Los suplentes usualmente han recibido la autorización.



El Bayern Munich le negó el permiso al argentino Martín Demichelis y al brasileño Lucio, aunque le dio autorización a los suplentes Breno y José Enresto Sosa para integrarse a las selecciones de Brasil y Argentina, respectivamente.



“Naturalmente no es bueno perderse parte de los preparativos para el comienzo de la Bundesliga”, dijo Sosa. “Pero para nosotros los argentinos, es increíblemente importante jugar por nuestro país”.