Schumacher nuevo líder

CHOLET, Francia / AP.- El alemán Stefan Schumacher consiguió este martes el triunfo más importante de su carrera, al ganar la primera prueba contrarreloj individual del Tour de Francia y apoderarse de la camiseta amarilla.



Schumacher cronometró 35 minutos, 44 segundos en la ruta de 29.5 kilómetros, para superar a Kim Kirchen y David Millar.



La prueba comenzó y terminó en Cholet.



El germano le arrebató la camiseta amarilla de líder general al francés Romain Feillu, quien la ganó el lunes.



El campeón mundial contrarreloj, el suizo Fabian Cancellara, tuvo problemas desde el arranque y terminó quinto.



Schumacher posiblemente tendrá la camiseta amarilla al menos otro día, ya que la etapa de hoy miércoles favorece a los sprinters y se espera que el pelotón se mantenga unido. La ruta de 232 kilómetros desde Cholet hasta Chateauroux es la más larga y plana de la carrera.



Pero el gran ganador de este martes podría ser Cadel Evans, quien vio cómo sus principales contrincantes al título perdieron tiempo.



El australiano terminó cuarto, mientras que el español Alejandro Valverde quedó 23ro, a más de un minuto.



Feillu, quien terminó a cinco minutos de Schumacher, reconoció que no tuvo la fortaleza suficiente para retener la camiseta amarilla.



“Ayer me cansé mucho, y hoy estaba muy nervioso. No tuve la fuerza”, confesó.



Schumacher llegó al Tour rodeado de controversia. En enero, la Policía alemana anunció que encontró anfetaminas en su sangre cuando fue detenido por conducir ebrio el siete de octubre, seis días después de ganar la medalla de bronce en la carrera de ruta en el campeonato mundial.



El germano no fue castigado por las autoridades del ciclismo porque el uso de anfetaminas fuera de competencias no está prohibido.