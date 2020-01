Cardoze impacta

A Julio César Raudez poco le importaba perder el liderato de efectividad si conseguía su séptimo triunfo de la temporada, y con el respaldo del “encendido” Norman Cardoze, los Orientales de Granada le ganaron 8x3 al Bóer, situándose a juego y medio de los punteros en el Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División.



Raudez (7-1) lanzó 6.1 episodios, permitió siete hits, un jonrón de Edgard López, tres carreras limpias y ponchó a tres. Su efectividad subió a 2.01, cediéndole el liderato a Reynaldo Centeno (1.82), pero cumplió a la causa del equipo.



Cardoze bateó de 3-2, con tres anotadas, tres empujadas y su tercer jonrón. En los tres últimos partidos, Norman ha bateado de 7-5, con dos jonrones y nueve remolques, siendo pieza clave en la producción de su conjunto, que gana cinco de sus últimos seis partidos.



El juego se decidió desde el primer tercio, en que los granadinos desplegaron una gran ofensiva, antes que Jacinto Carrero e Ismael López realizaran excelentes trabajos monticulares.



López, quien fue expulsado en el sexto inning, sorprendió a Raudez con su jonrón solitario en el primer episodio, pero la artillería granadina dio cuenta del pitcheo de Romualdo Caballero (2-3), al que le anotaron siete carreras en 1.1 innings.



Granada anotó cuatro en el primer inning. Llenó las bases por hits de Domingo Álvarez y Ernesto Garay, más boleto a Jimmy González. Cardoze remolcó dos con sencillo. Tras un out, golpe a Melvin Bermúdez llenó la casa. Janior Montes produjo una con rola a tercera base, e Iván Marín remolcó la cuarta con sencillo.



Los Orientales anotaron tres carreras más en el segundo inning. Otra vez Domingo y Garay dieron hits, se sacrificó Jimmy y aunque llenaron las bases por boleto intencional a Cardoze, Lenín Aragón disparó doble y aportó dos carreras. Relevó Jacinto Carrero y Melvin Bermúdez lo recibió con hit empujador.



El Bóer marcó su segunda carrera en el segundo inning por hit empujador de Julio Vallejos, pero Cardoze produjo la octava carrera con su jonrón en el cuarto inning.



En el sexto, sencillo de Ramón Flores dio la tercera carrera india, pero Alejandro Noguera, en 1.2 innings, y José Luis Sáenz, en un episodio, les cerraron las puertas, en trabajos similares al de Ismael López, que no permitió carrera en cuatro episodios.



Chinandega y Matagalpa no jugaron ayer en Matagalpa por lluvia. Hoy Matagalpa y Bóer realizarán doble juego en Matagalpa y esos resultados pueden favorecer al Granada.





Reunión de Copabe

El cubano Rodolfo Puente encabeza el primer contingente de miembros del Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Béisbol, Copabe, que el sábado en el hotel Crowne Plaza realizará su sesión anual, como un homenaje al 50 aniversario de fundación de Feniba.