Explotó Ofilio

Después de pasar cuatro partidos sin conectar de hit, Ofilio Castro despertó ayer en la doble jornada del Columbus en Triple A, como un tigre enjaulado bateando de 3-1, remolcando dos carreras, incluyendo la del gane en el primer duelo, y mejoró de 3-3 con dos dobles y dos impulsadas en el segundo partido.



El pinolero, que juega en la sucursal de los Nacionales de Washington, estaba de 15-0 en sus últimos turnos, pero reaccionó ayer ante el Indianápolis, remolcando la primera y además la última carrera del Columbus para darle una sufrida victoria 3x2 en el primer partido.



Pero esa apenas fue una demostración de lo que verían en el segundo juego. Bateó de 3-3 con una anotada, actuando de séptimo bate y segunda base. Dio sencillo en su primera aparición en el segundo episodio, conectó doble remolcador de dos de las cuatro carreras que hizo el Columbus en el cuarto y disparó otro doblete, pero esta vez sin gente en base en el sexto.



El Columbus finalmente perdió 9x4 ante el Indianápolis en siete innings, pero de las siete carreras que anotaron en la doble jornada cuatro fueron remolcadas por Ofilio, que cerró con promedio de .314 por 11 hits en 35 apariciones. Sumó tres dobles y llegó a nueve remolques.





Cabrera lesionado

Hace diez días Everth Cabrera venía sintiendo un dolor arriba de la rodilla derecha, pero no lo comentó con los técnicos de los Turistas de Asheville hasta hace tres días. Por eso decidieron darle un descanso de una semana y esperar su reacción después de ese tiempo.



“Pero no es grave, hoy (ayer) estuve haciendo ejercicios y ya no me dolió. No lo había dicho antes porque estaba en un buen momento y no quería frenarlo. Pero luego me molestó mucho y tuve que decirlo”, explicó el nandaimeño desde Estados Unidos.