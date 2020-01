Padilla en lista de lesionados

Aunque no es el mal que sufrió la temporada pasada, Vicente Padilla fue colocado ayer por los Rangers de Texas en la lista de lesionados por 15 días.



En su página web, los Rangers informaron de este movimiento inesperado, ya que los exámenes de resonancia magnética no mostraron lesión alguna después de recibir un pelotazo en el dedo pulgar de su mano derecha en su última apertura, que fue contra los Orioles el pasado cuatro de julio. Sin embargo, tiene un tirón en el músculo derecho de su cuello.



“Si ellos quieren ponerme en la lista de lesionados es su opción”, dijo Padilla antes de que el movimiento fuera anunciado. “Pero no tengo que ir”, agregó.



Padilla está en la lista de inhabilitados, y podría reaparecer cuatro días después del impasse del Juego de Estrellas, en vista de que el movimiento es retroactivo al cinco de julio. Su reaparición podría producirse el 19 de julio ante Minnesota en Minneápolis.





Vicente está con balance 10-5 y su efectividad se elevó a 4.70. Seguimos con la esperanza de verlo atacar la marca de las 18 victorias, pero ahora todo dependerá de su rehabilitación. El manager Ron Washington lo tiene como uno de sus principales abridores y confía en que le proporcione tan buenos resultados en la segunda mitad de temporada, cuando se lancen al ataque de los Atléticos y los líderes Ángeles.



Para sustituir a Padilla, los Rangers subieron al relevista Wes Littleton, de Oklahoma en Triple-A, donde tenía balance 7-1 y 4.35 de efectividad y tres salvados. Ha lanzado cinco veces con los Rangers esta temporada, permitiendo ocho carreras en ocho innings y un tercio.



Texas anunció que Kevin Milwood lanzará el sábado, al dársele un día más de descanso después de tener molestias en la ingle, y ayer hizo trabajo de bullpen.



Luis Mendoza lanzará mañana viernes, con tres días de descanso, ya que el lunes sólo realizó 51 lanzamientos ante los Ángeles de Anaheim.