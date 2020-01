Vuelve Mauricio

El ex director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Mauricio Cruz, regresa como estratega del Diriangén desde el Torneo de Apertura en agosto, para lo cual ya arrancó los entrenamientos desde la semana pasada con la tropa que tendrá a su mando.



Al equipo blanquinegro se integrarán en las próximas semanas un par de brasileños que consiguió el mismo Cruz con Miguel Larios, dueño de la Escuela de Talento de los Tigres do Brasil. Se trata de un delantero y un volante creativo, pero de acuerdo a las necesidades podría venir un tercer brasileño para el Diriangén.





¿Estelí con el más veloz?

El Real Estelí, campeón nacional del fútbol de Primera División, confirmó a través de su gerente general, Helmuth Hurtado, el contrato por dos años con el hondureño Chanel Adonis Norales Suazo, el mismo que vino con el Atlético Olanchano a jugar un par de partidos con equipos nacionales en la pretemporada pasada.



Chanel es un jugador que se desempeña como lateral izquierdo y creativo con una velocidad impresionante, que bien podría ubicarlo como el más veloz del torneo. Con el catracho los norteños completan su nómina de cuatro extranjeros para el Campeonato de Campeones de la Concacaf y se refuerzan más después de haber firmado a Armando Collado y ratificar el retorno al equipo de Rudel Calero.





Dos juegos innecesarios

La Federación Nicaragüense de Fútbol ratificó la serie por el subcampeonato que jugarán el Diriangén y el Walter Ferreti, precisamente los dos clubes que fueron a la final del Torneo de Apertura y Clausura, respectivamente, ante el Real Estelí.



La razón de hacer esta doble jornada que arranca el domingo en Managua, es porque las bases de competencia contemplan que se defina al subcampeón. Pero se podría buscar otra forma de hacerlo sin que se desgasten física y económicamente a los equipos. Antes era necesario porque el campeón y subcampeón competían en el torneo Uncaf, ahora es para hacer el calendario del próximo campeonato y por puro tramite.





Mena fuera, ¿por qué?

El técnico Martín Mena, de común acuerdo con los directivos del Diriangén, decidió no continuar con el contrato que lo tenía dirigiendo desde el Torneo de Apertura hasta el Clausura recién finalizado.



Es un hecho que no se apreció la labor de Mena, que llevó a semifinal a un Diriangén sin delanteros, algunos extranjeros pésimos y un grupo de nacionales reducidos en calidad y experiencia por la salida de varios de sus jugadores estelares.



Sin embargo, hay conversaciones con un equipo de Primera División, y en las próximas horas podría confirmarse su cargo como técnico con este conjunto.