Ronaldinho confía en permiso del Barça

Sao Paulo / El País.- El brasileño Ronaldinho ha declarado que confía en disputar con la selección brasileña los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y ha manifestado que espera conseguir la autorización del Barcelona, que vetó al jugador para esa competición.



En una rueda de prensa concedida en Sao Paulo, antes de participar de un partido benéfico a favor de instituciones de caridad que atienden a niños con cáncer, Ronaldinho se mostró confiado en poder integrarse en la selección “canarinha” que jugará el torneo olímpico de fútbol en Pekín.



Ronaldinho ha apuntado: "Soy muy positivo y no pienso en nada que no sea una cosa buena. Sólo me imagino en los Juegos haciendo cosas buenas y conquistando la medalla de oro", inédita en el historial del balompié brasileño.



Sobre la liberación para disputar los Juegos Olímpicos con la selección brasileña, en calidad de uno de los tres jugadores mayores de 23 años, junto al zaguero Thiago Silva (Fluminense de Río de Janeiro) y del delantero del Real Madrid Robinho, el empresario y hermano del jugador también fue optimista.



El ex futbolista Assís ha señalado: "La vida es así (por el veto del Barcelona), pero con un consenso sería más fácil, pero por la relación que tenemos con el Barcelona, estamos confiados".



La convocatoria del dos veces considerado mejor jugador del mundo fue una exigencia del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, al seleccionador Carlos Caetano Verri “Dunga”.





Trezeguet se retira de selección francesa

PINZOLO, Italia / AP.- David Trezeguet anunció su retiro permanente de la selección francesa de fútbol debido a discrepancias con el técnico Raymond Domenech.



El timonel excluyó al ariete franco-argentino del plantel que disputó la Eurocopa en junio, donde “Les Bleus” fueron eliminados en la etapa de grupos sin ganar y con apenas un gol en tres partidos.



El ariete de 30 años es el tercer máximo artillero en la historia de Francia, con 34 goles en 71 partidos. La temporada pasada con la Juventus, fue el segundo máximo anotador de la Serie A con 20 dianas.



“El fracaso de la Eurocopa y la confirmación del técnico me obligaron a tomar esta decisión irrevocable”, dijo Trezeguet este miércoles en la concentración de la Juventus en Italia, reportó la prensa italiana.



La semana pasada, Domenech recibió el visto bueno de la federación francesa de fútbol para permanecer en el cargo.



“Veo el fútbol de una manera diferente a como lo ven en Francia. La Euro fue muy negativa, pero lo que más me molestó fue la confirmación de Domenech”, agregó Trezeguet. “Ahora mismo, se están tomando decisiones pensando en la política y no en el fútbol, y la opinión del público, que me favorecía, no fue respetada”.