Recupera la Tribu

Un doblete de Aníbal Vega en la apertura del sexto episodio condujo a los Indios del Bóer a la victoria 2x0 sobre el Matagalpa, y los reinstaló en el liderato del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División.



Ayer en Matagalpa sólo pudo realizarse un desafío, ya que del segundo sólo se jugaron cuatro episodios, después de una espera de casi dos horas y media en que hubo condiciones de juego.



El resultado no sólo favorece al Bóer, que recuperó su posición y está jugando para .500 (1-1) en su exigente calendario de semana, sino que le permitió al Granada acercase a un juego de los norteños, que hoy tendrán doble partido con el Chinandega, mientras Bóer y Granada se enfrentan en el “Jackie Robinson”, del IND.



Julio Sánchez sorprendió con Ismael López como abridor, después que el miércoles cerró el partido contra Granada. Ismael hizo otro gran trabajo monticular durante 4.2 innings, en los que esquivó cuatro hits y no permitió carrera. Incluso no le conectaron hit en los primeros 2.2 innings.



La tribu había tenido pocas oportunidades para producir. Su primera amenaza llegó en el quinto inning, cuando puso a dos en base con un out, pero Edgard Montiel y Ramón Flores fueron dominados en rolas al cuadro, y en el sexto decidió cuando menos se esperaba.



Julio Vallejos e Isaac Martínez abrieron con sencillos. El emergente Roberto Delgado falló en intento de sacrificio, entregando a Vallejos en tercera. Edgard López elevó al bosque central. Llegó el momento de Aníbal Vega, y el zurdo conectó línea a lo profundo del bosque derecho para remolcar a Isaac y Delgado.



Con las dos empujadas, Vega se posesionó del liderato de remolques de la Liga con 43, una más que Rivas, quien en el partido bateó de 3-1 y bajó su promedio a .443 (54-122), tres milésimas detrás de Esteban Ramírez.



La victoria le correspondió a Rigoberto Martínez (1-1), quien relevó a Ismael en el quinto episodio con uno a bordo. Víctor Duarte se apuntó su cuarto salvamento, al tirar perfecto los dos últimos episodios.



Perdió Carlos Pérez Estrella (6-3), quien abrió el partido y lanzó seis episodios, en los que permitió las dos anotaciones. Lo relevaron Carlos Salgado, que dio una base en el séptimo inning, y Henry Córdoba.



En cuanto terminó el primer juego llovió, y se tuvo que esperar casi dos horas y media para iniciar el segundo desafío, pero había dos outs en el cierre del cuarto inning, ganando Matagalpa 1x0, cuando volvió a llover.



Armando Hernández abrió por Matagalpa y en cuatro innings permitía dos hits y ponchaba a cinco, mientras Matagalpa, aunque ganaba, había desperdiciado magníficas oportunidades.



La anotación la hicieron en el primer inning por error de Isaac Martínez, rola de Stanley, golpe a Jorge Luis Avellán y sencillo de Justo Rivas, que empataba el liderato de empujadas. Sin embargo, las estadísticas no cuentan. Matagalpa dejó las bases llenas en el segundo y tercer inning, y en el poco recorrido ya dejaban a ocho embasados.



Rafael Fletes abrió por el Bóer, con relevo de Bergman Conde, quien hizo un gran relevo en el tercer inning, ponchando a Jilton Calderón y dominando a Francisco Mojica con casa llena.