Despiden a Sexson

SEATTLE / AP.- Los Marineros de Seattle agotaron su paciencia con Richie Sexson y este jueves decidieron finalmente rescindir su contrato tras una prolongada sequía ofensiva que duró dos temporadas.



Seattle hubiese querido canjear a Sexson, pero su salario de 14 millones de dólares este año lo hizo imposible. Esto obligará a los Marineros asumir el resto de ese monto, es decir, unos 6.1 millones que se le deberán desde el viernes hasta el final de la temporada.



“Yo creo que le dimos muchas oportunidades a Richie... y no hubo suficiente mejora”, dijo Lee Pelekoudas, el Gerente General interino de los Marineros.



Sexson, quien tras la temporada de 2004 firmó con Seattle un contrato de cuatro años y 50 millones, bateaba para .218 con sólo 30 remolcadas en 74 partidos, y había perdido la titularidad en la inicial a menos del venezolano Miguel Cairo.



Seattle podría desprenderse de varios veteranos más en las próximas semanas.



Con una nómina de 117 millones, el equipo era favorito para clasificarse a los playoffs por primera vez desde 2001. Pero con récord de 36-56 se encontraba a 18 juegos de la punta en el Oeste de la Liga Americana.



Seattle despidió al gerente Bill Bavasi y al piloto John McLaren. Se perfila para ser el primer equipo que pierde 100 juegos con una nómina de 100 millones.



Los Marineros también anunciaron este jueves que Erik Bedard, abridor del primer juego del año, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por una molestia en el hombro izquierdo.





Rivera es relevista, dice Francona

NUEVA YORK.- Mariano Rivera será el cerrador y no el abridor del próximo Juego de Estrellas.



A Terry Francona, el piloto de la Liga Americana, no le entusiasmó mucho la idea de que el cerrador de los Yanquis de Nueva York sea el abridor en el que será el último Juego de Estrellas en el Yankee Stadium.



“Uno escoge a un abridor en base a las reglas que se fijaron”, dijo Francona este jueves en una teleconferencia. “Vamos a poner como abridor a quien se lo merezca más”.



Rivera no abre en las mayores desde 1995, cuando debutó, pero en los últimos días los fanáticos y los medios en Nueva York han debatido si vale que el panameño de 38 años sea el primer pitcher.



“Creo que esto (el debate) de Mariano está cogiendo fuerza”, dijo Francona.



Rivera, con nueve selecciones para el Juego de Estrellas, pinta para ser el cerrador si la Liga Americana tiene la ventaja. Francona ha declinado decir si usará a su propio cerrador en Boston, Jonathan Papelbon, o a Rivera.



“Se tendrá respeto absoluto para cada situación, midiendo las circunstancias del juego”, dijo Francona. “Sabemos el lugar dónde vamos a jugar, quiénes representan a ciertos equipos, y eso lo vamos a tratar con mucho respeto”.