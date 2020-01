“Chololo” quiere lucirse

Tomado de NotiFight.com.-



“Tenía muchas ganas de pelear aquí en mi tierra, y más como campeón, estoy muy contento, porque como titular supergallo defendí en Japón, en Estados Unidos, y aunque tuve oferta de defender en Las Vegas contra Rocky Juárez mi campeonato mundial pluma interino CMB, no acepté por presentarme ante mi gente, que no lo hago desde diciembre de 1999, cuando le gané a Saúl Briceño”.



Así abrió ayer Oscar “Chololo” Larios la conferencia de prensa organizada el miércoles por la empresa tapatía Galans Box Promotions, para anunciar oficialmente el regreso del Consejo Mundial de Boxeo a Guadalajara, con la primera defensa de “Chololo” ante el nicaragüense Marlon “La Rata” Aguilar, el próximo dos de agosto en el auditorio “Benito Juárez” de Zapopán.



“Chololo”, 68-6-1, 38 nocauts, confía que no conoce a Marlon Aguilar, pero sabe que es un boxeador fuerte, “le gusta ir para adelante, es fajador, tiene record de 23 peleas con tres derrotas y 15 nocauts”.



El campeón mundial está en la etapa de fortaleza en sus entrenamientos, “son tres semanas más, y la que resta será de velocidad”.



“El mejor boxeador de toda la historia del pugilismo jalisciense, con diez defensas del cetro mundial supergallo CMB, hoy dos veces campeón mundial, con el pluma interino CMB, arriesgará ante Marlon Aguilar este cetro, lo que será una pelea espectacular, porque los nicaragüenses son guerreros”, señaló el promotor Héctor García.



Y añadió: “Se trata de un homenaje a nuestro campeón mundial interino CMB, por lo que los boletos están en 100 pesos, y para ring, mil pesos el más caro, queremos que se registre el lleno; 14 mil aficionados reunidos homenajeando a ‘Chololo’, que en verdad se lo merece, además se transmitirá el mismo dos de agosto por Televisa nacional, y mundialmente por Fox o ESPN, en una función que iniciará a las seis de la tarde; será una fiesta popular y agradecemos a las autoridades de Zapopán y al gobierno de Jalisco”.



Rafael Mendoza, asesor de “Chololo”, fue claro: “Esta pelea jamás la habríamos aceptado, porque Larios tenía oferta ante Rocky Juárez en Las Vegas, por una bolsa de 250 mil dólares, pero por las ganas del campeón de pelear en Zapopán, tuvimos que ceder, que ha sido una rebaja enorme. A Marlon lo recomendó Alexis Argüello, que podría venir a la función”.



Si Larios termina con la diestra en alto, enfrente podría tener otra vez como rival a Israel Vázquez.



El respaldo estará conformado por peleas en las que se disputarán títulos, que en breve anunciará la empresa Galans Box Promotions. José “Chepo” Reynoso, manager de “Chololo”, está seguro que ya no estará en el boxeo a los 35 años de edad.