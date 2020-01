Cristiano Ronaldo de acuerdo con Blatter

LISBOA / AP



Cristiano Ronaldo escribió este jueves otro capítulo en su creciente riña con Manchester United al secundar las declaraciones de Joseph Blatter, de que es tratado como un esclavo por el club inglés.



United prometió no vender a su estelar artillero al Real Madrid, e incluso amenazó con dejarlo en las gradas.



Blatter, Presidente de la FIFA, cree que Cristiano debe tener la libertad para irse si así lo desea, en lugar de permanecer en Old Trafford en contra de su voluntad.



“Estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del presidente, tiene razón”, dijo Cristiano este jueves a la cadena portuguesa de televisión TVI.



Cristiano reiteró su deseo de jugar con el campeón de España, aunque no ha presentado una solicitud formal de transferencia y le restan casi cuatro años de su contrato con United.



“Ya saben lo que dije, lo que quiero y lo que quisiera”, dijo el lusitano después de salir de una sesión de fisioterapia. “Ahora tengo que esperar y ver qué pasa”.



El artillero de 23 años insistió que sigue vinculado con el club con el que anotó 42 goles la temporada pasada, y que ayudó a ganar la liga Premier y la Liga de Campeones.



“No es cierto que tenga un acuerdo con el Real Madrid”, dijo.



Indicó que no sabe dónde comenzará la temporada, pero espera estar inactivo entre diez y 12 semanas mientras se recupera de la operación del lunes en el tobillo derecho. Dijo que estará otras dos semanas con muletas, y que pasarán dos meses antes de que pueda patear un balón.



Cuando Sky News le preguntó este jueves a Blatter si sentía simpatía por la situación de Cristiano, el líder de la FIFA respondió: “Absolutamente”.



Luego pidió a United que venda a Cristiano si él lo pide.



“También tenemos que proteger al jugador, y si el futbolista quiere irse a jugar a otro lado, entonces tienen que llegar a una solución”, dijo Blatter. “Porque no es bueno para el jugador ni para el club si se queda en un equipo en el que no se siente cómodo jugando... Siempre quiero proteger al jugador y si el jugador se quiere ir, que lo dejen irse”.



Blatter comparó la situación con la esclavitud, la misma analogía que utilizó en mayo el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, y que ocasionó la ira del técnico de United, Alex Ferguson.



“Creo que en el fútbol hay mucha esclavitud moderna en la transferencia de jugadores o la compra de jugadores aquí y allá, y mandándolos a otros lugares”, indicó Blatter. “Estamos tratando de intervenir en esos casos”.



Esos comentarios provocaron críticas de los Diablos Rojos.



“Todos nuestros jugadores, al igual que otros clubes, firman sus contratos después de una negociación abierta y libre”, dijo United. “La mayoría lo hace después de ser asesorados por agentes registrados en la FIFA”.



“Muchos lo hacen en varias ocasiones y disfrutan de largas y exitosas carreras en Old Trafford”.