“Tengo para vencer”

Román “Chocolatito” González tendrá mañana su última pelea antes de enfocarse en cuerpo y alma en la reyerta por el título del mundo que sostendrá con el monarca Yutaka Niida, el 15 de septiembre en Yokohama, Japón.



Pero da la impresión de que el propósito de su rival, Abraham Irías, en la cartelera de este sábado en la UdeM, es tratar de convertirse en algo más que en un combate de preparación para el retador número uno de las 105 libras de la AMB.



“Vengo listo para ofrecer una buena pelea. Sé que muchos están pensando más en cómo va lucir mi rival (“Chocolatito”), pero yo vengo listo para hacer mi trabajo”, dijo Irías ayer en conferencia de prensa en la UdeM, para su pelea con el mejor prospecto del boxeo rentado.



“Chocolatito” tampoco es que menosprecie a Irías, pero está bien concentrado en cómo llegar en las mejores condiciones para enfrentar a Niida, y parte de eso se traduce en acabar pronto con su rival y evitar cualquier desgaste o alguna herida que complique su preparación.



“Voy a resolver pronto la pelea si me lo permite, porque no quiero desgastarme y después de eso todo será en función de Niida, al que sin duda estoy seguro de que tengo para vencerlo”, expresó el pequeño explosivo.



Niida es peleador fuerte, con una velocidad de manos capaz de sacar de paso al más listo, pero el “Chocolatito” hace sus consideraciones en base a los mismos antecedentes.



“Niida venció en seis asaltos a José Varela, yo le gané por nocaut en el primero. A él le costó ganarle a Heriberto Gejón, mientras que yo lo derroté por nocaut también en el primero. Claro que eso no va a determinar el resultado de una pelea, pero sé que tengo más recursos para vencerlo”, comentó González a EL NUEVO DIARIO.



“No estoy menospreciando a Niida, sin embargo, con la preparación que voy a tener para el combate debo llegar listo para lucir como el mejor ‘Chocolatito’ de mi carrera. Va ser la pelea de mi vida y debo prepararme para eso, porque debe ser el comienzo de una carrera exitosa, porque sé que tengo para triunfar”, concluyó.



González estará en la pelea estelar mañana ante Irías, para eso los dos contendores deben subirse a la báscula a las 4:00 p.m. en el Instituto de Deportes, al igual que deben hacerlo Nerys Espinoza y su rival Geovanny Rayo para el combate semiestelar.