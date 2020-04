Breves del ring Jorge Eduardo Arellano

William sin entrenador

El retador número uno de las 118 libras de la FIB, William “El Chirizo” González, se quedó sin entrenador para su pelea de título ante el monarca Joseph Agbeko, tras la partida de Ramón “El Chino” Gutiérrez a México con Marlon “La Rata” Aguilar, quien también se prepara para un combate titular ante el campeón Oscar “Chololo” Larios.



“El Chirizo” había declarado a EL NUEVO DIARIO que se había arreglado con “El Chino” para que éste continuara preparándolo luego de la ruptura que tuvieron hace algunas semanas. González estuvo entrenando con Luis Mena en Nicaragua y en Costa Rica, pero hace unos días aseguró que no seguiría más con él porque quería regresar con el que lo había llevado hasta estas instancias. Ahora no tiene a Mena, menos a Gutiérrez.



¿Viene Bustillos?

Aunque no es un hecho, el promotor puertorriqueño Javier Bustillos, quien está montando la velada del dos de agosto en Ponce, Puerto Rico, está contemplando la posibilidad de venir a Nicaragua en una fecha por definirse en los próximos días para realizar una conferencia de prensa sobre esta cartelera denominada “Noche de Campeones”.



Los representantes de Prodesa le asegurarían la logística para este evento con los medios de comunicación. Bustillos daría la conferencia por la mañana y ese mismo día regresaría a Puerto Rico para continuar con su agitada agenda que produce una velada de diez combates en los que ya se confirman estarán cuatro, y no cinco nicas, como se había previsto desde un inicio.



Guevara descartado

La pelea de Carlos Guevara en Ponce en la cartelera del dos de agosto fue descartada al menos para ese día, por la enorme cantidad de combates que tiene arreglada el promotor Javier Bustillos. Sin embargo, también se informó desde Puerto Rico que la reyerta la moverá para la cartelera que tiene prevista hacerla el 16 de agosto probablemente en Bayamón.



El chontaleño Guevara se mediría al boricua Carlos Valcárcel, en el Coliseo “Pachín Vincens”, la misma noche que estará buscando el título de las 105 libras del CMB Juan Palacios ante Omar “El Pastor” Soto, en que William “El Chirizo” González retará al campeón de las 118 libras de la FIB, Joseph Agbeko.