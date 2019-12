Se aprieta el nudo

Mientras Diego Sandino le lanzaba los primeros 5.1 sin hit al Bóer, camino a la victoria granadina 2x0, en Ciudad Darío, el Chinandega sorprendió a los Indígenas, derrotándolo 8x3, y se apretó el nudo en la cima del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División.



El Bóer continúa como líder, pero Matagalpa y Granada lo presionan un juego atrás, y el fin de semana, la tribu debe concretar cuatro resultados contra Chinandega, y Granada se enfrenta dos veces con los norteños. La combinación de resultados podría alterar la tabla.



Diego, con su pitcheo cerebral y dominante, mantuvo sin hit ni carrera al Bóer en los primeros 5.1 episodios. Sólo Edgard López en el primer inning y Ramón Flores, en el tercero, se le habían embasado por golpes. Después de un out en el sexto inning, Flores se embasó por error, e Isaac Martínez logró el primer imparable con toque de bola a la inicial, que tenía la intención de sacrificio. Sin embargo, Sandino obligó a Edgard López a batear para doble play.



Aníbal Vega le conectó el segundo hit a Sandino abriendo ataque en el séptimo, pero el diestro sacó los tres outs. Alejandro Noguera lanzó en el octavo episodio, pero lo explotó un doble de Julio Vallejos. Esteban Pérez hizo un buen relevo y aunque se complicó en el noveno embasando a dos con dos outs, José Luis Sáenz sacó el out 27 y preservó la victoria.



Granada hizo su primera carrera en el cuarto inning combinando tres hits, con impulsada del emergente Marvin Garay, para remolcar a Juan Oviedo. La segunda la marcó en el noveno por boleto y robo de Iván Marín y hit empujador de Domingo Alvarez contra el relevista Rigoberto Martínez.



Ganó Sandino, segundo ganador de siete partidos en la temporada, y perdió Alvaro Membreño (3-2), quien hizo un gran trabajo en ocho episodios, esquivando 8 hits y permitiendo una carrera, pero el Bóer con cuatro hits no pudo respaldarlo.



El doble juego Chinandega-Matagalpa lo trasladaron a Ciudad Darío y ahí los occidentales sorprendieron ganando 8x3.



Chinandega descifró a Alvaro López (3-2) y le anotaron 4 carreras en 2.1 innings. Relevó Wilfredo Amador, sacó un out pero le dieron tres hits y le hicieron tres carreras, destacando jonrón de Isidro Pantoja en el tercer episodio, en que anotaron seis carreras. Juan José Espinoza permitió una carrera en 2.1 innings y cerró Javier García en tres innings.



Ganó el partido Léster Torres (3-5), lanzando seis episodios, en los que permitió 10 hits, pero sólo le hicieron tres carreras, una en el cuarto inning por fly de sacrificio de Moisés Andino, y dos en el sexto, por jonrón de Jilton Calderón y doble empujador de Stanley Loáisiga.



En el partido, Esteban Ramírez bateó de 3-1 y se mantiene como líder de bateo con .444, sacándole ventaja de una diezmilésima a Justo Rivas, quien bateó de 2-1. Esteban batea .44366 (63-142) y Justo .44354 (55-124).



Sólo se jugaron tres episodios del segundo partido, que fue suspendido por oscuridad estando el marcador 8x6 a favor de Matagalpa. Al no haber juego oficial, no se reconocerán el jonrón con bases llenas de Gustavo Sirias, ni el de Isidro Ramírez; tampoco los jonrones de Sergio Mena, Jilton Calderón y Justo Rivas.



Agradecemos la colaboración del colega Lawrence Espinoza, de radio Stéreo Yes, de Matagalpa.