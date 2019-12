Granada campeón en soft femenino

La representación femenina de Granada conquistó ayer el título nacional escolar de softbol femenino, al derrotar a la RAAS 13 carreras por cero, completando una actuación extraordinaria, en que destacó su staff de pitcheo, que lanzó dos juegos perfectos.



En los Juegos Nacionales Estudiantiles que se realizan en León, el jueves, Karen Gutiérrez le tiró juego perfecto a Nueva Segovia, y ayer lo hizo Ena Tenorio, quien se acreditó la victoria sobre la RAAN 33-0. Madelin Viera destacó al bate, conectando de 4-4 con tres triples y un jonrón.



La RAAS había clasificado a la final noqueando a Managua 14-4, triunfo que se adjudicó Beberly López. El tercer lugar del torneo lo conquistó el equipo de León, al vencer en extra inning al equipo de Jinotega 8 carreras por siete.



La líderes de bateo fue Karla Chávez, promediando .833. En carreras impulsadas destacó Karen Gutiérrez con 11, mientras Mariela Araica bateó tres jonrones. En pitcheo, la líderes en efectividad fueron Ena Tenorio y Karen Gutiérrez, (0.00); Beberly López ganó dos partidos, y la Más Valiosa fue Karen Gutiérrez, quien lanzó su juego perfecto en la fase clasificatoria, fue co líder en efectividad y además la máxima empujadora.



Managua y Bluefields disputarán el título del baloncesto femenino escolar, después de dejar en el camino a sus adversarios Boaco y Matagalpa. Bluefields ayer obtuvo una contundente victoria 59-8 sobre el equipo de Chinandega.



En baloncesto femenino continuó la fase clasificatoria y hoy definirán a los campeones. Ayer Estelí le ganó a Masaya 57-38; RAAS a Matagalpa 41-21; Granada a Nueva Segovia 31-29; Zelaya Central a la RAAN 46-2; Chinandega a Rivas 51-27; Chontales a Boaco 42-33; y León a Jinotega 29-18.



Managua vs. Granada y Chontales vs. Masaya, serán los duelos semifinales del voleibol masculino. En femenino, los desafíos de la semifinal serán Managua vs. Chontales y Estelí vs. Matagalpa.



El béisbol entra hoy a una fase hexagonal, con los desafíos Boaco vs. Granada, RAAN vs. Rivas, y Río San Juan vs. Matagalpa.



Entre los resultados de ayer, en el grupo B, Granada le ganó 5x0 a Jinotega, con el sello de “no hit no run” de parte del lanzador José Alvir. Río San Juan venció 2x0 a Madriz, con pitcheo de un hit de Wilder Icabalceta.