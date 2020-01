Dividen honores

En una doble jornada en el Estadio Jackie Robinson, del IND, el Bóer y Chinandega dividieron honores en partidos definidos por la mínima diferencia, lo que dio un toque extra de emoción, sumado al bateo de Esteban Ramírez, quien perdió el liderato de bateo (.442); y Justo Rivas (.444), que no jugó, vuelve a la cima en este renglón ofensivo.



A primera hora, en duelo de reprogramación que arrancó 4x4 en el décimo episodio, los Indios del Bóer dejaron tendido en el terreno a los occidentales en el innings once con score 5x4.



Los capitalinos anotaron sin dar de hit en la entrada once. Con cuatro bases por bolas, dos del relevista y derrotado Melvin Castillo, y otro par de Arlen Zelaya, que incluye la que provocó la carrera de caballito. Los chinandeganos entregaron en bandeja el partido 5x4.



La victoria fue para Víctor Duarte en relevo, quien dominó a Esteban Ramírez en una ocasión.



Pero en el juego de fondo, Chinandega aprovechó el mal arranque del abridor Francisco Rayo para tomar una ventaja temprana de 4x0, y pese al esfuerzo del Bóer, ganaron 4x3.



El VCP Chinandega anotó un par de veces en el segundo innings, con doble de Gustavo Sirias y sencillos remolcadores de Isidro Ramírez e Isidro Pantoja.



Aumentaron la pizarra en el tercero, con dos boletos y tres sencillos, de ellos los impulsadores de Ramírez y Próspero González, que pusieron el marcador 4x0.



El Bóer tuvo un sólo momento de lucidez a la ofensiva ante Luis Luna, quien permitió triple de Ramón Flores, y hits consecutivos de Mario Holmann, Edgard López y Aníbal Vega, que estrecharon a un 4x3 en el tercer episodio.



Después de eso, Luna retiró a 14 hombres en fila hasta en la última bateada en el séptimo, cuando Ramón Flores le disparó su segundo hit del juego. Pero de nada sirvió porque fue sorprendido en viraje a primera base para terminar el juego.



En ese encuentro, Ramírez se fue de 4-2, con una carrera empujada, pero no pudo aprovechar que Justo Rivas no jugó, porque el partido entre su equipo, el Matagalpa, y Granada, no se realizó en el Estadio Flor de Caña, de Granada, por la intensa lluvia que cayó ayer.



Ramírez quedó con .442 de average, mientras Rivas es el nuevo líder de bateo con .444. Aníbal Vega se confirmó en el liderato de remolques con 44, dejando atrás a Justo con 42.