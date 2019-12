Douglas feroz

El zurdo Douglas Argüello tiró con gran precisión durante seis episodios, para conseguir su sexto triunfo de la campaña con el equipo Avalancha de Salem, en Clase A fuerte, esta vez a cuenta del Potomac, el mismo conjunto en el que jugó Ofilio Castro hace unas semanas.



El nicaragüense limitó a seis hits y una carrera al Potomac, que precisamente lo tenía perdiendo el juego 1x0 en el cierre del tercer episodio. Pero el Salem reaccionó con un rally de cinco anotaciones en el quinto innings, para voltear el marcador 5x1 a favor de Argüello.



Lo mejor de Argüello es que en los momentos de presión supo resolver. En el cuarto episodio le dieron sencillo y doble con un out, pero retiró a los dos bateadores para sacar la entrada.



Después de ese mal rato, en sus últimos 2.2 innings sólo un bateador se le embasó, y fue por hit en el quinto, pues el sexto lo retiró de manera perfecta.



Su labor fue estupenda: apenas otorgó dos boletos y ponchó a cinco rivales en seis episodios, para dejar su efectividad en 2.84 y mejorar su balance en seis victorias y tres derrotas. Es la segunda vez de forma consecutiva que permite una carrera. El siete de julio lanzó para tres imparables y le anotaron una vez, pero no tuvo suerte y cargó con el revés.



Ronald Garth bateó dos hits en cuatro turnos, entre ellos un doble (el número 23), anotó una y remolcó otra en el rally de tres carreras en el octavo innings, que le dio la victoria al Wisconsin 5x4 sobre el Fort Wayne.



Actuando como primera base y cuarto bate de los Timber Rattlers, Garth mejoró su promedio a .274 con 68 inatrapables en 248 apariciones legales.



Dwight Britton con el Pulaski en la Liga Rookie Appalachen, también estuvo bien con el madero. Se fue de 4-2 ayer, con dos anotadas, un doble y una empujada. Pero eso apenas le hizo elevar su average a .183 con once imparables en 60 turnos.