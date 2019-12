Llega Padilla

Aprovechando la pausa de mitad de temporada por el Juegos de Estrellas de la Grandes Ligas, el lanzador chinandegano de los Rangers de Texas, Vicente Padilla, llega hoy al país para tomarse un descanso que servirá para celebrar el título que sus muchachos ganaron en el Campeonato del Fútbol de Segunda División, y su ascenso a la Primera.



En esta gira de cuatro días, Padilla también aprovechará para definir la consolidación del equipo de fútbol VCP, que incursionará en el primer nivel del balompié nacional. Los planes son aprobar el fichaje de jugadores importantes, nacionales y extranjeros.



Vicente ha manifestado que el hecho de haber llegado a Primera División no será únicamente para participar en los torneos nacionales, sino que vienen a competir; y para eso estructurará un fuerte conjunto, capaz de darle al Chinandega su primer Campeonato Nacional de Fútbol, en este nivel que recién se acaban de ganar el derecho de ascender.



Padilla regresará a Estados Unidos el 16 de julio, y se supone que vuelva a la lomita con los Rangers de Texas el 19, para buscar su victoria número once de la campaña, esta vez frente a los Mellizos de Minnesota.



El nicaragüense no pudo ubicarse entre el All Star de la Liga Americana, después de sufrir dos derrotas consecutivas antes del esperado partido. Precisamente, eso lo dejó con balance de 10-5 y efectividad de 4.70, que sigue siendo la mejor de su equipo.



Además, se perdió su apertura anterior por un problema en la parte derecha de su cuello, que le obligó hacer algunos cambios en el staff de los Rangers.