Ronaldinho irá a Beijing

SAO PAULO AP



Ronaldinho presuntamente romperá su contrato con el Barcelona si es necesario, para jugar con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Beijing.



El diario brasileño O Globo reportó el sábado, que el astro del Barsa le informará la próxima semana al club español sobre sus planes para ayudar a Brasil a ganar su primera medalla olímpica de oro.



“El martes, Ronaldinho anunciará que nada evitará que vaya a la olimpiada de Beijing”, publicó el diario. “Y si el Barcelona insiste en negarle el permiso para jugar, romperá su contrato con el equipo español”.



“La primera muestra de su determinación será el lunes, cuando no se reporte ante (el técnico) Josep Guardiola a los entrenamientos”.



La AP no pudo contactar al hermano y representante de Ronaldinho, Roberto de Assís, para obtener un comentario.



La Confederación Brasileña de Fútbol informó en su portal de internet que Ronaldinho está en Porto Alegre, donde “se entrena intensamente para jugar por Brasil en los Juegos de Beijing”.



La CBF dijo que Ronaldinho tendrá una conferencia de prensa el martes en Porto Alegre.



Esta semana, Barcelona dijo que Ronaldinho no tiene permiso para ir a Beijing, y que debe reportarse el lunes al primer entrenamiento del club.



El astro brasileño jugó por última vez el 9 de marzo, y aunque tiene contrato con el Barcelona, ha sido vinculado con transferencias al Manchester City y el Milan.