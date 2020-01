Ferguson no quiere hablar

ABERDEEN, Escocia / AP

El técnico de Manchester United, Alex Ferguson, rehusó hablar el sábado sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.



Desde hace más de un mes el astro portugués expresó su deseo de irse al Real Madrid, a pesar que Ferguson prometió no vender al goleador.



Cristiano coincidió esta semana con las expresiones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que dijo que los futbolistas muchas veces son atados a sus equipos en una especie de “esclavitud moderna”.



Cristiano anotó 42 goles la temporada pasada con United, en la que ganó la Liga Premier y la Liga de Campeones.



Ferguson no respondió cuando le preguntaron sobre los comentarios de Blatter y Cristiano, después del primer partido de pretemporada del club.



“Estamos aquí para hablar de fútbol”, señaló.



Cristiano tiene cuatro años restantes en su contrato con United. Aunque no ha presentado una solicitud formal de transferencia, el extremo de 23 años dijo que le gustaría jugar con el Madrid.