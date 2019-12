La fe, intacta

CHINANDEGA

El lanzador chinandegano de los Rangers de Texas, Vicente Padilla, arribó ayer al país para descansar unos días junto a su familia, aprovechando la pausa de mitad de temporada por el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, que se hará mañana en el Yankee Stadium.



Visiblemente cansado por el viaje desde Texas, el único big leaguer nica activo en Grandes Ligas dijo en exclusiva a EL NUEVO DIARIO que no está para nada frustrado por no haber sido incluido en el All Star de la Liga Americana, porque su principal propósito es ayudar a su equipo a llegar a la postemporada.



“Lo más importante es estar reunido con mi familia. No estoy triste, ni modo, no se pudo, espero estar bien para el próximo fin de semana. Dentro de los planes está mi apertura el domingo 20 de julio en Minnesota contra los Mellizos. Esa es mi prioridad”, expresó el veloz carabinero.



Padilla fue colocado en la lista de lesionados por rigidez en el cuello y será habilitado para lanzar en la fecha descrita.



Dejó muy claro que se siente mucho mejor del cuello y de la mano derecha, la misma que le golpeó Freddie Bynum de los Orioles en su última salida.



“No es que ponga excusas, pero en las dos últimas aperturas contra los Filis y Baltimore sentí un malestar en el cuello. Perdí el control y dejé los lanzamientos en el medio del plato y así es imposible ganar. Son cosas del béisbol, pero estoy mejorando y espero me vaya bien contra Minnesota, aunque todavía no es segura esa apertura”, expresó Padilla.



Con esas dos derrotas, Padilla perdió las últimas opciones que tenía de asistir al Juego de Estrellas. Pero sigue siendo el pitcher de los Rangers con mejor balance de la temporada con 10-5, además de 4.70 de efectividad.



En cuanto a la segunda mitad de temporada y las proyecciones de lograr 20 triunfos, el pitcher chinandegano dijo que se esforzará al máximo con el apoyo de Dios, y sus compañeros de equipo. Hará todo lo que esté a su alcance, pero saliendo partido a partido a buscar la victoria.



En medio de centenares de aficionados que le recibieron en el campo de la antigua Gemina, Padilla se mostró orgulloso de su sobrino Vicente Reyes Ordóñez, quien a los nueve años lanza 56 millas y fue valioso en el staff de pitcheo de la selección infantil que consiguió el tercer lugar en el Torneo Panamericano de San Pedro Sula, Honduras.



Padilla confirmó que regresará el 16 de julio a Estados Unidos, y considera que la visita a su familia y su terruño será estímulo para conseguir la victoria once.