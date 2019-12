Boston vuelve a la cúspide

No podría llegar en mejor momento la pausa de mitad de temporada en las Grandes Ligas para los Medias Rojas de Boston. Volvieron a la cima de la División Este de la Liga Americana, apoyados en un buen pitcheo de Daisuke Matsuzaka ante los Orioles, pero también gracias a la barrida que le propinaron los Indios de Cleveland a Tampa Bay.



Matsuzaka (10-1) lanzó seis innings sin carreras, y aunque batalló con su control, dando cinco bases, limitó a cuatro hits a Baltimore para vencerlo 2x1. Jonathan Papelbon se adjudicó su juego salvado número 28 y el 100 de su carrera, pese a admitir la única carrera de sus rivales en la novena entrada.



Boston se ubicó medio juego arriba de Tampa Bay, que cayó por cuarta vez en la serie con los Indios. Ni siquiera Scott Kazmir pudo evitar que eso ocurriera.



Jhonny Peralta fue el verdugo de Kazmir (7-5), disparándole jonrón de dos anotaciones, y produjo una tercera, que fueron de gran ayuda para que Cleveland venciera 5x2 a los Rays.



Antes de barrer los cuatro juegos, los Indios llegaron con diez derrotas seguidas, pero impusieron su dominio sobre Tampa en Cleveland, donde no ganan desde septiembre de 2005.



Para los Yanquis su reencuentro con su fanaticada en el Yankee Stadium, donde se hará mañana el Juego de Estrellas, no será el mejor. Los Mulos vienen de escaparse de una blanqueada de A.J. Burnett y los Azulejos, en un partido ganado por Toronto 4x1 por un vuelacerca de tres carreras del venezolano Marco Scutaro.



Burnett (10-8) tiró 8.1 entradas de seis hits, ocho ponches y una carrera, producto de un jonrón de Jason Giambi (19). Perdió Andy Pettitte (10-7), quien no gozó el respaldo de su equipo.



Siempre en la Liga Americana, Ian Kinsler alargó a 25 su racha de juegos consecutivos disparando de hit, en una tarde de tres imparables que fueron claves para remolcar tres carreras, con las que los Rangers de Texas vencieron 12x11 a los Medias Blancas de Chicago.



Jamey Wright (6-4) se llevó el triunfo en un partido en que se combinaron 39 incogibles, 17 de ellos de Texas. José Ariel Contreras salió sin decisión a pesar de que dejó el juego perdido luego de admitir siete carreras en cuatro episodios.



C.C. Sabathia dio cuadrangular que abrió las puertas para que los Cerveceros de Milwaukee reaccionaran y ganaran 3x2 a los Rojos de Cincinnati, para darle la segunda victoria al zurdo en su primer juego completo en la Liga Nacional.