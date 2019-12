Klitschko noquea

BERLÍN (AP).- El ucraniano Vladimir Klitschko noqueó el sábado a su ex compañero de entrenamientos, el estadounidense Tony Thompson, en el undécimo asalto para defender con éxito sus campeonatos pesados avalados por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



Klitschko (51-3, 45 de ellos por nocaut) convirtió los abucheos en ovaciones cuando derribó al estadounidense con un potente derechazo cuando quedaban 1:38 minutos del undécimo asalto.



El campeón se redimió con su victoria de una horrible exhibición el asalto previo, cuando empujó a Thompson a la lona y después le cayó encima.



La novena victoria en fila de Klitschko fue más difícil de lo que esperaba, pues tuvo que sobrevivir a un choque de cabezas ocurrido en el segundo asalto que dejó ensangrentados a ambos púgiles del ojo derecho.



“Todavía soy el campeón del mundo, pero he ganado tres campeonatos ahora, eso significa que todos los que me enfrenten estarán adicionalmente motivados”, dijo Klitschko, quien también es monarca de la poco reconocida Organización Internacional de Boxeo (OIB).



“No había tenido un ojo morado desde hace mucho tiempo, pero ahora comienzo a verme como un auténtico peleador”, agregó Klitschko.



Sus asistentes lograron frenar el sangrado y limitar la cortada, pero su ojo izquierdo estaba inflamado después de que Thompson le conectó algunos golpes buenos, sobre todo un gancho de derecha en el quinta round.



Sin embargo, Klitschko, que tenía ventaja en las tarjetas de los jueces, sacudió a Thompson en la sexta vuelta con dos derechazos estupendos y tomó el control de la pelea.



Sin embargo, se cansó después del séptimo, hasta que nuevamente se lanzó al ataque en el undécimo y su esfuerzo se vio recompensado con su golpe que le dio la victoria.