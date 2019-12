Félix aspira al oro

SANTO DOMINGO (AP)

Las lesiones han golpeado duramente al dominicano Félix Sánchez en los últimos tiempos, pero luego de un año recuperándose, el campeón olímpico de los 400 metros con vallas espera que Beijing le sirva para reivindicarse.



Por lo visto, el vallista dominicano confía que los Juegos Olímpicos de Beijing le sirvan para quitarse la kriptonita del cuello y volver a ser “SuperSánchez”.



“Voy a Beijing a defender mi título. Ya estoy sano y tengo confianza de nuevo de que voy a poner en alto la bandera dominicana”, dijo Sánchez en abril en su última visita a República Dominicana, antes de iniciar una fuerte preparación en San Diego, donde reside.



Pero su participación en Beijing será muy diferente a la de hace cuatro años en Atenas, cuando se encontraba en la cima del mundo del atletismo y prácticamente no tenía rivales en su categoría.



En esta ocasión tendrá de frente a los estadounidenses Kerron Clement, Angelo Taylor, James Carter, al jamaiquino Danny McFarlane y a Bershawn Jackson, por nombrar algunos de la cúpula de los 400 metros con vallas.



Campeón olímpico y bicampeón mundial, Sánchez enfrentó problemas musculares en una de sus piernas durante 2007, lo que limitó sus oportunidades en los torneos internacionales.



“Él (Sánchez) se siente más fuerte que nunca”, afirmó José Rubio, Presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, que confía que el corredor suba al podio en Beijing.



Ídolo para el pueblo dominicano, hasta el punto que el principal estadio olímpico del país caribeño lleva su nombre, Sánchez no quiere defraudar a su legión de seguidores en Beijing.



Sánchez es uno de dos dominicanos que han conquistado una medalla en una olimpiada. El otro fue el boxeador Pedro Julio Nolasco, ganador de bronce en los Juegos de Los Ángeles en 1984.



Aunque tenía planes de iniciar su temporada de atletismo en junio en Oslo, Sánchez cambió sus planes y se ha concentrado sólo en su preparación, evitando las competencias de la Liga Dorada.



También tiene programadas competencias en julio en España, Italia y Francia, aunque no se ha confirmado su participación en las mismas.



Para muchos, el tema de la confianza en sí mismo podría ser el principal obstáculo que enfrente el también licenciado en sicología.



“Ya tengo más confianza, no como antes, pero me siento mucho mejor y el temor de lesionarme ya pasó. Ya no tengo miedo de lesionarme y estoy corriendo con libertad”, sostuvo.



Sánchez también está programado a correr en el equipo de relevos 4x400 junto con Arismendy Peguero, Carlos Santa, Joel Báez y Pedro Mejía.



En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro dicho grupo consiguió una medalla de bronce, la misma que alcanzaron en Santo Domingo 2003.



Sánchez tiene planeado integrarse a la selección dominicana el dos de agosto en Corea, donde los dominicanos tendrán su base de entrenamientos antes de arribar a Beijing.



Las competencias de atletismo en Beijing comienzan el 15 de agosto.