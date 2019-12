Desde Nueva York



Dos rugientes bateadores que se proyectan en busca de los 600 jonrones, Alex Rodríguez y Manny Ramírez, no estarán en el Derby de Jonrones esta noche en el Yanqui Stadium.



Los más probables bateadores de 50 jonrones este año, Ryan Howard, de los Filis, con 28, y Adam Dunn, de los Rojos, con 26, tampoco serán vistos haciendo swing; en tanto el ganador de 2007, Vladimir Guerrero, ha decidido quedarse en casa para tomar un descanso viendo los Simpson.



No busquen entre los competidores nombres como los de Albert Pujols y Prince Fielder.



Pregunto: ¿qué hago? ¿Voy o no voy al Yanqui Stadium después de tantas actividades programadas hoy? ¿No es más agradable una rueda de discusiones con algunos colegas latinos en un Starbucks-Café hasta el filo de la medianoche en Broadway?

De acuerdo, será un show carcomido, pero si estamos aquí, vayamos aunque sea un rato.



Jutin Morneau, el último incorporado, de los Gemelos de Minnesota, dispara 14 jonrones, en tanto otro convocado, el chavalo Evan Longoria, de Tampa, ha colocado 16 pelotas sobre las verjas. ¡Diablos! Antes del juego de Estrellas Reggie Jasckson había conectado 37 en una ocasión.



Cierto, pero David Concepción ganó un derby, y no fue el de Kentucky, sino el de jonrones. Así que hay sorpresas, como todo en el béisbol.



Cierran el cuarteto por la Liga Americana, el líder Grady Sizemore, de Cleveland, con 23, y el encendido Josh Hamilton, de Texas con, 21.



Por la Nacional, sin Howard y sin Dunn, los dos primeros, Chase Utley, de los Filis con 25, Dan Uggla, de los Marlins con 23, Ryan Braun, de Milwaukee con 23, y Lance Berkman de Houston con 22, tratarán de estremecer el viejo Yanqui Stadium.