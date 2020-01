El último “clásico”

Era 1995 y lo que más le impactó fue el sitio detrás del jardín izquierdo con las leyendas de los Yanquis, los Babe Ruth, Mickey Mantle, Joe DiMaggio y Lou Gherig.



“Me sentaba en la banca del bullpen y pensaba en lo que ellos pasaron en este mismo sitio”, dijo Rivera. “Es algo bastante especial haber jugado en el mismo estadio que ellos. Me di cuenta de lo afortunado que era”.



El Yankee Stadium, el escenario del Juego de Estrellas, se encuentra en su último año de existencia. Los Yanquis de Nueva York están dándole los toques finales a un nuevo parque que han erigido a unos cuantos metros al norte del estadio que han ocupado durante 85 años en el Bronx.



Ha sido testigo de innumerables episodios imperdurables, como el emotivo discurso de un Gherig desahuciado, los tres jonrones de Reggie Jackson en un mismo juego de la Serie Mundial y hasta una pelea de boxeo entre Joe Louis y Max Schmeling.



Como relevista de los Yanquis, el panameño Rivera también se ha ganado su espacio entre los grandes del equipo, y junto a su compañero Derek Jeter estará en su noveno Juego de Estrellas.



“Cuando me enteré que el Yankee Stadium iba a ser la sede del Juego de Estrellas, me dije que por nada del mundo me iba a perder esa cita”, comentó Jeter.



El torpedero no es el único. Trece de los últimos 14 juegos ya tienen la etiqueta de lleno completo. Los precios oficiales de las entradas para el Juego de Estrellas serán los más caros de la historia, con los palcos oscilando entre los 525 y 725 dólares.



Será la cuarta vez que el Yankee Stadium hace de anfitrión del juego y la primera desde 1977. El nuevo estadio, con una réplica de la fachada anterior, ha tenido un costo de 1,300 millones de dólares y contará con todo tipo de amenidades, incluyendo un Hard Rock Café en su interior.



Pero no todo será remembranzas.



Hay que disputar un partido y el mismo tiene el valor de determinar el equipo que arrancará como local en la próxima Serie Mundial.



Ese factor incide. Desde 2003, los equipos de la Liga Americana tienen récord de 8-2 en los dos primeros partidos del Clásico de Otoño, y salieron campeones entre tres de esos cinco años.



También es cuestión de orgullo para la Nacional, deseosa de poner a fin a una sequía de 11 partidos sin ganar y de paso silenciar la insistencia que la Americana es superior.