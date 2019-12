Futuro incierto

LONDRES / AP.-

Mientras reposa su tobillo lesionado, Cristiano Ronaldo tiene tiempo de sobra para pensar en su futuro inmediato.



Podría quedarse en el Manchester United, donde casi seguramente será mal recibido por los hinchas disgustados por su insistencia en dejar el club.



O podría insistir en su intención de pasar al Real Madrid, donde sería recibido por dirigentes, compañeros e hinchas como candidato al mejor futbolista del mundo.



El año pasado, los 42 goles del portugués ayudaron al United a ganar su segundo título consecutivo de la Liga Premier y la Liga de Campeones, el torneo más importante de Europa a nivel de clubes. De modo que podría argumentar que ha pagado su cuota al club inglés y que tiene derecho a mudarse donde quiera.



United podría ofrecerlo en venta, por lo que seguramente sería una transferencia récord mundial de algo así como 60 millones de libras (120 millones de dólares). Los campeones ingleses podrían usar el dinero para adquirir nuevos talentos del mismo modo que compraron el pase de Ronaldo cuando llegó del Sporting de Lisboa a los 17 años.



Pero hay algunas complicaciones.



A Ronaldo le quedan casi cuatro años de su contrato y el United se niega a venderlo.



Los Diablos Rojos están indignados de que los quiera abandonar después de haberlo acogido cuando regresó de la Copa Mundial de 2006 como “villano” porque contribuyó a que su compañero Wayne Rooney recibiera la tarjeta roja de expulsión contra Portugal.



Si Ronaldo se va al Real Madrid jugará para uno de los principales rivales del United en la Liga de Campeones.



Además está la cuestión de la lealtad a su contrato.



Si el jugador estaba feliz de firmar un contrato por un lustro hace poco más de un año, ¿por qué se quiere ir ahora? ¿Acaso el Madrid le ofrece algo mejor, o quiere más dinero del United, o se le ha subido a la cabeza haber sido elogiado como el mejor futbolista del planeta?

La semana pasada Ronaldo no se hizo más popular para la gente del United cuando coincidió con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de que los clubes que se negaban a vender a sus jugadores eran culpables de “esclavitud moderna”.



Los críticos en la prensa inglesa han calificado a Ronaldo de codicioso, presumido y engañado. De modo que tendrá pocos amigos en el fútbol inglés si se queda.



En estos momentos se encuentra en Lisboa reponiéndose de una operación quirúrgica en el tobillo, que supuestamente lo mantendrá inactivo hasta octubre. Ronaldo está al cuidado del fisioterapeuta de la selección portuguesa, Antonio Gaspar, y el equipo médico del United revisará su recuperación en tres semanas.



Poco después de eso, se cerrará el mercado de pases y Ronaldo podría tener que quedarse en Old Trafford hasta enero por lo menos, cuando reabra.



Si el United insiste en no venderlo, Ronaldo está obligado a quedarse y cumplir su contrato, aunque lo haga a regañadientes.