Cubanos inconformes

La prensa cubana cuestiona la actuación de la selección de béisbol en el torneo de Haarlem, Holanda, a menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Beijing.



Cuba cayó 4x1 frente a una escuadra estadounidense, cuyos lanzadores permitieron una solitaria anotación y cinco imparables a los campeones olímpicos de Atenas-2004. El sitio digital Cubadebate recuerda que los estadounidenses vencieron en cuatro ocasiones a Cuba desde el Preolímpico de 2006 en esta capital.



“Lleva grabada las siglas USA; un equipo que se ha convertido en infranqueable para Cuba en el Preolímpico de 2006, el Mundial de 2007 y ahora dos veces en la Semana Beisbolera de Haarlem”.



El artículo señala que “ninguna de las cuatro veces se ha bateado. Ponches han ido y venido a lo largo de la batería cubana, que parece empequeñecida ante los fuertes brazos de los pitcheres contrarios”.



Mientras, se cuestiona: “¿Cómo es posible que bateadores que destripan pelotas en la fuerte Serie Nacional cubana después tengan anímicos promedios en un torneo internacional que no se acerca para nada en calidad al que tendremos que enfrentarnos en los Juegos Olímpicos de Beijing”?

La mayoría de las críticas recaen sobre el manager Antonio Pacheco, a quien se le acusa de mantener “inamovibles a algunos jugadores” a pesar de tener un “banco de lujo”.



Cubadebate aboga por que en lugar de Ariel Pestano se inicie con Rolando Meriño o Yosvani Peraza en la receptoría, al tiempo que duda que sea Frederich Cepeda el “mejor designado en estos momentos”.



Las críticas llegan también al tercero y cuarto en la alineación, Yulieski Gourriel y Alexander Mayeta, cuyo bateo dejó mucho que desear en el torneo holandés.



“Sólo recuerdo que con casi los mismos peloteros en la alineación regular, con la excepción de Alexei Bell, Cuba ha sufrido las derrotas del preolímpico y el mundial”, dice Cubadebate.



El semanario Trabajadores, por su parte, titula “Catástrofe en Holanda”, y recuerda que “nuestros pilares al bate mostraron inestabilidad y en algunos casos total ausencia de estabilidad”.



Ambos medios de prensa se mostraron optimistas, sin embargo, de cara a los Juegos de Beijing.



Cubadebate llama a confiar “en la grandeza de este equipo, pero no dejemos de cuestionarnos qué hemos hecho mal para que los títulos nos sean esquivos”.



Trabajadores advierte que con la baja en la carga de entrenamientos la situación mejorará, y recuerda que la novena universitaria estadounidense que ganó en Holanda no son niños ni improvisados, como comentan algunos fanáticos.



Lo cierto es que la escuadra cubana cuenta con poderosos bateadores en el banquillo, como Peraza y Meriño y Eriel Sánchez, además de otros habilidosos, algunos de los cuales quedaron en Cuba, pero la alineación siempre es la misma.



El propio Pacheco se cuestionó un año atrás la improvisación de un segunda base, y ahora margina a Héctor Olivera en favor de Yulieski Gourriel, un antesalista natural.



Olivera bateó muy bien en la pasada Copa Mundial de Taiwan y en el último campeonato cubano, pero, al parecer, permanecerá en el banquillo, una situación preferible a la que vive Leonys Martín, quien fue apartado del seleccionado hace unas semanas.



Segundo de los bateadores en el torneo local, Martín destacó en la Copa “José Antonio Huelga”, en la cual se lució con el bate, el guante y el brazo, pero quedó fuera, tal vez porque sólo tiene 20 años de edad.