"Voleibol femenino mejoró mucho en Latinoamérica"

El voleibol femenino ha mejorado considerablemente en Latinoamérica, aunque no cuente con las grandes estrellas cubanas y brasileñas de hace unos años, aseguró el mexicano Rubén Acosta, presidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).



"El voleibol femenino en Latinoamérica ha mejorado muchísimo aunque desde luego no cuenta con las estrellas que tenía antes, como (la cubana) Mirella Luis y tantas jugadoras de Brasil que dieron un espectáculo extraordinario en todo el mundo", declaró al margen de la Copa del Mundo femenina, cuya última fase se disputa en Nagoya (Japón) hasta el viernes.



"Creo que en Sudamérica se está trabajando muy bien, al igual que en el NORCECA, donde (el vicepresidente de la FIVB, el dominicano) Cristóbal Marte está haciendo una labor estupenda. El ha asegurado que, para las eliminatorias del Mundial-2010, van a participar más de 30 equipos del NORCECA", añadió.



El dirigente manifestó su convencimiento de que Brasil, cabeza visible de la representación latinoamericana, puede clasificarse a los Juegos Olímpicos de 2008 acabando en el podio aunque, tras su derrota del miércoles ante Italia, no se arriesgó a apostar por su victoria en esta X Copa del Mundo.



Brasil es un gran equipo



"Brasil siempre es un gran equipo, esta vez trae muchas jugadoras jóvenes y la diferencia que le hizo perder (con Italia) es precisamente la menor experiencia de sus jugadoras. Es un gran equipo y sin embargo en los momentos claves, en los momentos críticos, se vio desbordado", comentó.



"Pero creo que Brasil también es uno de los abocados a ganar un lugar en los Juegos Olímpicos. Va a estar un poco difícil que gane la Copa pero con la derrota de Estados Unidos (ante Serbia), todo puede pasar", opinó.



En cuanto a Cuba, Acosta dijo que "sigue estando ahí presente a pesar de que no es el gran Cuba de las grandes ocasiones", mientras que la República Dominicana, invitada al torneo por la FIVB, "se ha visto un poco mermada por lesiones de algunas jugadoras".



Cuando la Copa del Mundo toca a su fin tras un periplo de 15 días por varias ciudades niponas, Acosta se mostró muy satisfecho con la aceptación que ha tenido. "El público ha estado muy presente y las transmisiones han tenido un seguimiento extraordinario, con millones de espectadores", comentó.



"Ha confirmado que no somos el deporte que éramos antes, que muy poca televisión seguía, y que ahora ha visto sus mejores días", aseguró satisfecho. "El campeonato masculino (del 18 de noviembre al 2 de diciembre en Japón) va a estar mucho más disputado y en él se verá la mayor combatividad", pronosticó.