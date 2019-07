Perú busca dar golpe

Perú buscará mañana dar la sorpresa de la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010 frente al poderoso Brasil que, en la antesala del encuentro, se muestra convencido de su potencial y sólo preocupado en la recuperación de su estrella Ronaldinho Gaúcho.



Los peruanos, dirigidos por José 'Chemo' del Solar, apuestan a protagonizar una histórica jornada que les permita dejar atrás las malas presentaciones de las primeras fechas (0-0 con Paraguay, en Lima, y 0-2 con Chile, en Santiago) y el incómodo octavo puesto en la clasificación sudamericana.



Tendrán que lidiar, sin embargo, con el rival menos deseado: un Brasil que llegó a Lima el viernes con el ánimo a tope y, a todas luces, sólo preocupado por saber si Ronaldinho, el astro del Barcelona español, superará una molesta lesión o si deberá ser reemplazado por Elano o Diego en el Estadio Monumental de Lima.



Del Solar y sus jugadores han sido claros: para salir del fondo de la tabla y mantener vigente el sueño mundialista, es indispensable derrotar a un rival a todas luces superior.



La fórmula pasará por mostrar mucho coraje, cero desatenciones y que sus 'legionarios' confirmen las cualidades que los han hecho reconocidos en Europa, sobretodo el tridente ofensivo conformado por Paolo Guerrero (Hamburgo-GER), Jefferson Farfán (PSV-NED) y Claudio Pizarro (Chelsea-ING).



"Si le hubiéramos ganado a Paraguay en Lima, empatar con Brasil aquí no hubiera sido tan malo, pero ahora venimos de igualar en casa y perder con Chile, por lo que considero que el empate no es bueno para nosotros, así que vamos a salir a llevarnos los tres puntos", señaló Del Solar en la última rueda de prensa previa al partido.



El seleccionador ha sido claro, además, en manifestar que una victoria ante Brasil será el "golpe moral" que necesita Perú para retomar la senda del sueño mundialista, aunque también ha dejado entrever sus temores, al confesar que espera que mañana "los brasileños no estén inspirados".



Le ha restado importancia, además, a la posibilidad de que Ronaldinho sea baja por lesión y cree que su eventual sustituto mostrará igual calidad y categoría, como "la que tienen los jugadores brasileños".



"Al final no sabes si es mejor o peor que juegue Ronaldinho, porque puede ir otro que tenga tanta categoría como él", opinó el seleccionador inca.



El equipo del entrenador Carlos Caetano Bledorn Verri 'Dunga' mantiene en Lima, por su parte, una tranquila espera que sólo fue rota al llegar a su hotel por un grupo de aficionados peruanos, que se mostraron más como fanáticos deseosos de un autógrafo o una foto, que como seguidores del equipo rival.



En plena calma, los brasileños esperarán la práctica de la tarde de hoy en el Estadio Monumental para que Dunga defina si Ronaldinho está apto para jugar, ya que el barcelonista aún siente dolores en el pie.



En el último entrenamiento antes del viaje, Dunga alineó a Elano en su lugar, una opción distinta a lo que anunció el jueves, cuando manifestó su apuesta por Diego.



Cualquiera de estas opciones le ofrecerá a Brasil la seguridad de un juego prolijo y de una categoría que los peruanos igual sueñan con frenar en una tarde inspirada que deje atrás sus anteriores presentaciones.



Alineaciones probables:



Perú: Leao Butrón; Guillermo Salas, Alberto Rodríguez, Santiago Acasiete, Juan Vargas; Juan Jayo, Paolo de la Haza o Carlos Lobatón, Nolberto Solano, Jefferson Farfán; Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Seleccionador: José Guillermo del Solar.



Brasil: Julio César; Maicon, Lúcio, Juan, Gilberto; Gilberto Silva, Mineiro, Ronaldinho Gáucho o Diego o Elano, Kaká; Robinho y Vagner Love. Seleccionador: Dunga.



Árbitro: El paraguayo Carlos Torres será asistido por sus compatriotas Manuel Bernal y Amelio Andino.