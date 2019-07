Nadal a Ferrer: "mañana, cree en la victoria"



El tenista español Rafael Nadal, que esta noche cayó en las semifinales de la Copa Masters de tenis de Shangai contra el suizo Roger Federer, por 6-4 y 6-1, aconsejó a su compatriota David Ferrer que mañana, en la final ante el número uno del mundo, crea en la victoria.



"Le deseo que siga igual (que durante toda la competición, en la que ganó los cuatro partidos que disputó hasta ahora), simplemente, que siga jugando como lo está haciendo, y que crea en la victoria, que es la única manera de intentar ganar verdaderamente, y muchas veces es lo único que hace falta", recomendó Nadal.



El jugador de Manacor reconoció, con todo, que Federer es el favorito, ya que "hoy ha jugado de forma increíble", y añadió que "su estilo no es fácil para David, y la final es a cinco sets".



Con todo, destacó que "David tiene sus oportunidades, porque ha llegado a esta final con mejor rendimiento que nunca, nunca ha jugado así, lo está haciendo todo muy bien, con mucha confianza, y si cree en la victoria va a tener sus oportunidades, siempre que Roger no esté a su nivel máximo".



En el caso contrario, añadió, será "muy complicado" para Ferrer.



Sobre su partido de hoy contra Federer, el de Manacor señaló que "Si el partido hubiera sido a 5 sets, el segundo set no se me iba así, en mi opinión, porque el otro no ve tan cerca la victoria, sabe que queda mucho partido, y también enfocas el partido de forma distinta, no se puede comparar".



Nadal subrayó que con esta temporada cierra el mejor año de su vida.



"Todo va bien. Sigo siendo número dos del mundo por tercer año consecutivo, con 506 puntos, así que no sé si soy el mejor número dos en la historia por puntos", afirmó.



"Con estos puntos, en una situación normal, sería el número 1, en el 75 por ciento de las situaciones, así que creo que las cosas van muy bien, y no tengo que cambiar muchas cosas, tengo que continuar mejorando lo que tengo, tratar de mejorarme a mí mismo, tener un revés agresivo", concluyó.