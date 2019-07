Chelsea tras Ronaldinho

El diario catalán Sports asegura que el Chelsea inglés ofrece 45,000 euros al día para Ronaldinho. “El propietario del Chelsea prepara una oferta irrechazable. Quiere al brasileño sí o sí. Es su último capricho”.



“Aunque la versión oficial del FC Barcelona es que Ronaldinho no está en venta, no escapa a sus pretendientes, el Chelsea, especialmente, y Milán. Se dice que el brasileño estaría dispuesto a escuchar ofertas.



Su situación en el Camp Nou, después de cinco años, no es la misma que en los primeros tiempos, y de todo el mundo es sabido que si un jugador quiere cambiar de aires, al final lo consigue.



Basta con montar una estrategia adecuada y forzar la situación. Así lo han hecho varias estrellas en los últimos años, y siempre obteniendo el resultado esperado. Porque no es lo mismo que el club diga que no quiere a tal o cual jugador a que sea el propio futbolista quien manifieste su voluntad de irse.



Así las cosas, el Chelsea ya ha empezado a mover fichan, consciente de que puede pescar en río revuelto tal y como están las cosas en el FC Barcelona. Ronaldinho está viviendo una situación desconocida en la entidad catalana. Le han silbado en casa, ha sido uno de los jugadores que más veces ha dejado el campo antes de tiempo, y ahora, después del enésimo fracaso lejos del Camp Nou, en el Coliseum “Alfonso Pérez” de Getafe (2-0), apunta al banquillo ante el Recreativo”.



En su edición, Mundo Deportivo ofrece a sus lectores una entrevista en exclusiva con Ten Cate, el que fuese segundo entrenador del FC Barcelona hace ya dos años. Según el técnico holandés, actualmente en el Chelsea, “un periódico ha escrito que yo he hablado con Ronaldinho para traérmelo al Chelsea y eso es una gran mentira, es falso, aunque cualquier equipo debe tener interés en él”.



Y continuó: “Se ha observado una falta de respeto de la afición hacia un jugador que ha cambiado la historia del club, parece que todos han olvidado lo que ha conseguido este chico, pero es más grave aún, parece que han olvidado que al Betis le marcó dos goles hace poco. Aquí nadie piensa que Ronnie esté acabado, no sabes cómo hablan de él. Aquí se entiende que un futbolista puede tener un mal día, que un equipo puede tener un mal día”.



Las especulaciones alrededor de una negociación del Barcelona soltando a Ronaldinho se han mantenido a lo largo de todo el año en medio de una serie de contradicciones que en los últimos días se han apaciguado.



Por otro lado, el Real Madrid ha mostrado un presunto interés en Jozy Altidore, una de las grandes sensaciones de la Major Soccer League. “El Madrid ya tiene clara su estrategia de futuro: fichar a las mejores perlas del fútbol mundial justo antes de que exploten y su precio se dispare hasta cifras desproporcionadas. La dirección deportiva lleva tiempo rastreando los mercados emergentes y menos conocidos del panorama internacional y ya tiene un nombre en mente: Jozy Altidore.



Se trata de un potente delantero (1.86 metros y 80 kilos de peso) estadounidense de apenas 18 años que actualmente juega en los New York Red Bulls de la Major Soccer League (MLS), la liga de EU, y al que el conjunto blanco está siguiendo muy de cerca”.