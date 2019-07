¿Cambiarán a Hansack?

La permanencia de Devern Hansack con los Medias Rojas de Boston está por definirse en las próximas semana, luego que su representante, Evelio Areas Jr., le solicitara a la dirigencia del equipo que someta a consideración el cambio del nica a otro equipo.



La razón de tal determinación fue la confirmación con los actuales campeones de los contratos de los lanzadores Julián Tavarez y Curt Schilling.



“Los dirigentes de Boston me habían dicho que no contratarían a Tavarez y a Schilling, y al hacerlo, estamos convencidos que no tienen planes para darle el chance a Hansack de subir el próximo año a las Grandes Ligas”, comentó Areas a EL NUEVO DIARIO.



Pero el otro problema es que Hansack no ha puesto de su parte, porque en vez de estar jugando en la Liga Profesional en República Dominicana con los Leones del Escogido, sigue sin dar señales de vida en Laguna de Perlas.



Lo mejor es que según su representante, hay interés de los Azulejos de Toronto en Hansack, pero lo ideal sería que el nica estuviera mostrando su talento en el béisbol invernal para despertar el interés de otras organizaciones.



“Hansack para ser sincero está romántico con Boston. Él quiere quedarse porque allí le dieron la oportunidad de subir a Grandes Ligas. El problema es que en las condiciones que está Boston no le van a dar oportunidades y va a perder sus mejores años, sobre todo porque el próximo año cumplirá 30”, expresó.