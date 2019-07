Estados Unidos gana el Mundial de béisbol

Estados Unidos venció hoy 6-3 a la favorita selección de Cuba y ganó el título de la Copa Mundial de béisbol de Taiwán, que acabó con una seguidilla de nueve coronas seguidas conquistadas por los caribeños.



Aunque participaron sin sus figuras de las Grandes Ligas, los estadounidenses fueron superiores al combinar bien su ofensiva y disfrutar de buenas actuaciones de sus lanzadores que dispersaron los siete imparables de los cubanos.



El juego se decidió temprano cuando los visitantes anotaron tres veces en la segunda entrada, con una carrera impulsada por sencillo del receptor Jason Jaramillo y dos por bases por bolas regaladas por el zurdo Norberto González a Colby Rasmus y Jason Nix.



Los cubanos suelen tener lanzadores muy controlados y los dos boletos de González con bases llenas fueron la primera alarma para el manejador Rey Vicente Anglada, que vio a sus lanzadores fallar y a sus bateadores dominados.



Estados Unidos lo hizo todo bien y sus bateadores fueron pacientes y respondieron ante pitchers cubanos de diferentes características, lo cual dejó sin opciones a Anglada.



En el cuarto acto Jaramillo puso la pizarra 4-0 con un doble y en la quinta Nix pegó un jonrón para sacar de juego a los monarcas olímpicos, que reaccionaron con dos anotaciones en la quinta entrada fletadas por hit de Alfredo Despaigne.



Justin Ruggiano ligó otro sencillo impulsor en el séptimo y amplió la ventaja a 6-2, acortada en la octava con hit de Alex Mayeta.



Steven Shell, quien admitió sólo dos hits en tres entradas, se llevó la victoria y Yadel Martí cargó con el revés.



Cuba no perdía un título mundial de béisbol desde que decidió no asistir a la Copa de Corea en 1982, ganada por los locales, lo cual significa un golpe fuerte para los de la isla, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Pekín'08, en los que defenderán su título.



Estados Unidos no derrotaba a Cuba en una final de alto nivel desde los Juegos Olímpicos de Sydney'00.



Japón conquistó la medalla de bronce al blanquear 5-0 a Holanda con dominio del lanzador Tadashi Settsu, quien permitió sólo un hit en siete entradas.