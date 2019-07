Empate en el Partido contra la Pobreza

El equipo de los Amigos de Ronaldo empató a dos tantos frente al de los de Zidane en la quinta edición del Partido contra la Pobreza, que en esta ocasión se disputó en el estadio de La Rosaleda de Málaga, que se llenó con cerca de treinta mil espectadores.



Los dos equipos estuvieron formados por jugadores de clubes de distintos países del mundo, en su mayoría de España, y bajo la dirección en los banquillos del búlgaro Hristo Stoichkov (ex técnico del Celta), en el caso de los Amigos de Ronaldo, y del mexicano Javier Aguirre (Atlético de Madrid), en el de los Amigos de Zinedine Zidane.



Entre la convocatoria del conjunto blanco, el que agrupó el delantero brasileño ex del Real Madrid y FC Barcelona y actualmente en el AC Milan italiano, destacó la presencia del alemán Michael Schumacher, ex piloto de Fórmula Uno que se proclamó campeón mundial de la categoría en siete ocasiones, quien estuvo cerca de marca en dos ocasiones.



En el equipo azul, que capitaneó el ex internacional francés y ex jugador madridista, estuvo el golfista español Sergio García, así como el francés Karembeu, también ex jugador del Real Madrid, o el actor español Miguel Ángel Muñoz.



Antes del partido saludaron en el terreno de juego a los participantes el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, quien, además, efectuó el saque de honor.



Dirigido por Pier Luigi



El partido estuvo dirigido en la primera parte por el ex árbitro internacional italiano Pier Luigi Collina, mientras que en la segunda fue sustituido por el ex colegiado español Evaristo Puentes Leira.



La primera parte acabó con un 2-0 a favor a los Amigos de Zidane, y en los dos goles participó el ex madridista, ya que en el primero, a los once minutos, lanzó un libre directo que acabó rechazado por el malaguista Salva Ballesta, quien despistó al meta rival, el barcelonista Víctor Valdés.



El 2-0, ya con el brasileño del AC Milan Dida en la portería de los de Ronaldo, otro brasileño, en este caso Roque Júnior, del Duisburgo alemán, remachó al fondo de la red a los 44 minutos un balón que le llegó rechazado de un poste tras remate de Zidane.



En la segunda parte llegó la reacción del equipo vestido de blanco, con dos goles conseguidos por jugadores de la UD Almería, el primero al cuarto de hora, del paraguayo Julio Dos Santos, y cinco minutos después del español Álvaro Negredo, quienes batieron al portero del Real Madrid Jordi Codina.