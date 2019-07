AMA aprueba Código Mundial Antidopaje

El Consejo de Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aprobó este sábado, en el marco de la Conferencia de Madrid, el nuevo Código, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009 y que reemplazará al texto contra el dopaje implantado en 2004.



"La AMA será totalmente creíble cuando los gobiernos y el movimiento olímpico se ajusten" al Código, avisó Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), cuando abrió el debate. Dick Pound, su hasta ahora homólogo en la Agencia Mundial, dijo en su conclusión que el "nuevo Código no es el punto final de la lucha antidopaje".



Para muchas federaciones y países será el punto de partida. En 2003, cuando se adoptó la primera versión del Código, 191 países se comprometieron a ratificarlo, así como todas las federaciones olímpicas o reconocidas por el COI.



Cuatro años después, cuando el primer Código se ha vuelto obsoleto, sólo 71 países ratificaron la Convención de la Unesco que les permite adherirse a las leyes antidopaje. Y una docena de las 35 federaciones olímpicas todavía no han ajustado sus reglas. El plazo de entrada en vigor del nuevo Código, el 1 de enero de 2009, debería permitirles ponserse al día.



Objeción de la FIFA



En caso contrario, los países no podrán postularse para organizar los Juegos Olímpicos y las federaciones se verán excluidas del programa de los Juegos. La votación estuvo marcada por la objeción presentada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en relación a que cualquier deportista suspendido por dopaje tuviera prohibido entrenarse con su equipo, lo que obligó a revisar el texto del Código. Sobre este punto se constituirá un grupo de trabajo que presentará sus conclusiones al respecto.



"Si hay una verdadera preocupación, hay que tenerlo en cuenta rápidamente. Si se decide que se debe cambiar el Código, lo haremos", declaró Dick Pound, presidente saliente de la AMA.



La revisión de las normas antidopaje, de unas 80 páginas, ha necesitado más de dieciocho meses para llevarse adelante, por las negociaciones entre el grupo de la AMA y los diferentes Gobiernos, Federaciones, Comités Olímpicos, Agencias contra dopaje, deportistas...



Los puntos referentes a los procesos de los controles antidopaje, el trabajo de los laboratorios acreditados por la AMA y las autorizaciones por uso terapéutico (AUT) deben ser todavía negociados y está previsto que se acuerden en 2008.



Flexibilidad de las sanciones



Uno de los principios básicos del nuevo Código será la flexibilidad de las sanciones, incluyendo la noción de circunstancias atenuantes o agravantes, permitiendo adaptar las penas a cada caso.



Una primera infracción de las reglas antidopaje podría ser sancionada, dependiendo de la gravedad y de los distintos supuestos, desde una simple amonestación a cuatro años de suspensión.