Venezuela remonta y hunde a Bolivia

La selección de Venezuela, en una épica remontada, hundió

hoy a Bolivia tras derrotarlo por 5-3 para escalar posiciones en la cuarta jornada de las eliminatorias a Sudáfrica 2010, gracias, en parte, a los goles de Daniel Arismendi y Giancarlo Maldonado.



Arismendi y Maldonado anotaron dos goles cada uno, que

sumado al del ingresado Alejandro Guerra, neutralizaron la

ventaja visitante que tuvo con dos tantos de los "brasileños" Marcelo Martins Moreno, en dos ocasiones, y uno de Juan Carlos Arce.



Venezuela comenzó con una dinámica distinta al partido anterior frente a Colombia, tratando de abrir con velocidad los espacios de la defensa boliviana que se mostró muy ordenada en los minutos iniciales.



Fueron los visitantes que los que llegaron por primera vez con peligro, en una internada de Martins Moreno (m.8), jugador del Cruzeiro de Brasil, que obligó a salir al portero Leonardo Morales.



Al minuto 11, el defensor José Manuel Rey tuvo el primer tiro libre para los anfitriones, desde uno veinticinco metros, que rebotó en un rival antes de llegar a las manos de Carlos Arias.



Los bolivianos, obligados a sumar, tuvieron un buen rendimiento en el centro del campo con Joselito Vaca, Arce y Martins, tridente que causó estragos a los defensas locales.



Cuando estaba más parejo el duelo, Arango realizó una entrega errática y provocó el arranque de Martins (m.18), que superó a media altura a Leo Morales.



Un minuto más tarde, Arango se rehizo con un gran pase a la izquierda a Jorge Rojas, que realizó un centro medido al área pequeña para que el delantero Daniel "Cafú" Arismendi, deslizándose sobre el césped, la empujara a la red para el 1-1.



Venezuela con el empate fue de menos a más y, otra vez Rojas, desprendido por la izquierda del campo cedió a Maldonado, que saltó a destiempo por arriba (m.23).



Bolivia no se descompuso y en la tercera llegada clara de Joselito Vaca al área local encontró a Juan Carlos Arce

(m.27), del Corinthians brasileño, oportuno al tocar el

balón en el primer palo para el 1-2.



La presión le llegó a Venezuela, que volvió a retomar la

ofensiva con poco éxito hasta casi al final del primer

tiempo.



Otra vez Arango comenzó la jugada del gol de la igualdad

venezolana en una afortunada acción de Maldonado, que

golpeó hacia atrás con la cabeza a su compañero Daniel

Arismendi (m.40), quien venció con un zurdazo la

resistencia de Arias.



El seleccionador visitante, Erwin "Platiní" Sánchez,

relevó a Joselito Vaca e ingresó a Sacha Lima en el

segundo para mantener el resultado. Bolivia explotó los laterales con mucha proyección y estuvo más cerca del tercer gol con Marcelo Martins

(m.63), que cabeceó desviado.



La selección "vinotinto" volvió arremeter tras largos



pasajes con Roberto Rosales (m.67), que casi vence la resistencia del guardameta boliviano. Un error en la zaga venezolana y una mala salida de

Morales casi permitió a Martins (m.75) anotar el tercer

tanto.



En la siguiente jugada, el propio delantero boliviano

(m.77) no desperdició la ocasión y con un cabezazo

ajustado al poste derecho dio la ventaja a los visitantes.

La "vinotinto" no se entregó y en un pase largo de Rey, el

centrocampista Alejandro Guerra (m.81), empató con un

derechazo al ángulo izquierdo.



Llegó lo mejor para los anfitriones en los minutos finales

con Giancarlo Maldonado (m.89), que de cabeza colocó el

4-3 ante la sorpresa visitante.



Tras el tanto, el defensor Luis Gutiérrez tuvo que reemplazar en el arco a Carlos Arias, que se fue lesionado.



Con amor propio y un hombre más en la cancha, Maldonado

(m.92), con una preciosa vaselina, decretó el 5-3 final,

ante la euforia de todo el estadio local.



Con el resultado, Venezuela llegó a seis puntos en la

clasificación general y Bolivia quedó estacionada en el

penúltimo puesto con uno. En la quinta jornada, que se disputará a mediados de junio del próximo año Venezuela visitará a Uruguay y Bolivia recibirá a Chile.