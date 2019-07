El inglés David Beckham aseguró tras la eliminación de Inglaterra de la Eurocopa del 2008 que no se retirará del combinado que entrena Steve McClaren y aprovechó para respaldar la labor del seleccionador al frente del equipo nacional.



"Estamos decepcionados como equipo y obviamente la nación estará decepcionada al no habernos clasificado. No hay mucho más que se pueda decir. Si no ganas los partidos no te clasificas", afirmó el centrocampista de Los Ángeles Galaxy, autor del pase a Peter Crouch en el segundo gol inglés, el que les daba la clasificación momentánea.



Preguntado por el futuro de McClaren, Beckham afirmó: "No puedo responder eso. Al final de todo él ha sido el entrenador durante toda la clasificación y los resultados no han ido como esperábamos, pero los jugadores lo hemos defendido y creo que la gente ha comprobado lo que sentimos por él".



Beckham fue también abordado acerca de su propia retirada pero el ex madridista descartó que fuera a dejar la selección inglesa: "No hay ninguna duda: no me retiraré".