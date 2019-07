Eliminatorias se cobran el cargo de dos seleccionadores

27 Noviembre 2007 |

El venezolano Richard Páez se convirtió en el segundo seleccionador sudamericano que pierde el empleo al cabo de cuatro jornadas de las eliminatorias del Mundial de 2010, tras la dimisión del colombiano Luis Fernando Suárez a la formación de Ecuador.



La serie clasificatoria, liderada por Paraguay con diez puntos, también dejó este año en la cuerda floja a los entrenadores de los colistas Bolivia, Erwin 'Platiní' Sánchez, y Perú, José 'Chemo' Del Solar, aunque sus federaciones les expresaron respaldo con miras a los partidos de la quinta fecha, que se disputará en junio de 2008.



Páez, el más antiguo en el cargo de los entrenadores que comenzaron las eliminatorias el 13 de octubre, puso fin a una era exitosa de seis años.



Renuncia irrevocable



Su renuncia "irrevocable" al cargo que asumió en enero de 2001, contradice la buena campaña de Venezuela en las eliminatorias, que se resume en el quinto lugar con seis puntos, producto de triunfos ante Ecuador (0-1 en Quito) y Bolivia (5-3 en San Cristóbal).



Venezuela perdió por 0-2 ante Argentina y por 0-1 ante Colombia, pero esas caídas estaban en el presupuesto y no lograron eclipsar el histórico puesto, que garantiza de momento a la 'Vinotinto' el derecho a una repesca por una plaza en Sudáfrica 2010.



El entrenador Páez, quien se reunió con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, FVF, Rafael Esquivel, y no se presentó a una anunciada conferencia de prensa en la sede de la entidad, manifestó a través de una carta que dejará el cargo el 31 de diciembre.



El estratega señaló que el quinto puesto de Venezuela en la serie no fue suficiente para superar "la inadecuada atmósfera que rodea el ambiente de actuación de la selección nacional, que afecta directamente nuestra responsabilidad profesional para seleccionar, dirigir y obtener resultados en la competencia".



Páez se reunió el pasado fin de semana con su cuerpo técnico para comunicarle su decisión de renunciar como consecuencia de las hostilidades que recibió del público el martes pasado en San Cristóbal durante el partido ante Bolivia.



La polémica continuó con las palabras y actos que Páez esgrimió contra los hinchas insatisfechos con el rendimiento del equipo, a pesar del triunfo ante los bolivianos.



Páez, quien aseguraba contar con la "mejor selección venezolana de la historia", mandó a los hinchas a "irse a dirigir en su casa", luego manifestó su descontento con el público y entonces crecieron los rumores de su dimisión, que se concretó hoy.



Con Páez son dos los seleccionadores sudamericanos que renuncian en plenas eliminatorias, después de que Suárez, agobiado por los malos resultados, diera un paso al costado el 17 de noviembre, luego de la goleada por 5-1 que Paraguay le propinó a Ecuador en Asunción.



Sin Suárez en el banquillo y con un entrenador interino, Ecuador derrotó por 5-1 a Perú, el 21 de noviembre en Quito, lo que derivó en pedidos de la prensa para que dimitiera "por vergüenza" el seleccionador Del Solar, sucesor de Julio César Uribe.



La goleada por 5-3 propinada por Venezuela a Bolivia, que exacerbó los ánimos de los hinchas venezolanos contra Páez, también derivó en críticas contra el entrenador 'Platiní' Sánchez.



No obstante, Sánchez tuvo mejor suerte porque la Federación Boliviana le renovó su respaldo con el argumento de que la pésima campaña en las eliminatorias se debía a la mala suerte y no al mal trabajo del seleccionador, como asegura un sector de la prensa.



Si los malos resultados provocaron la caída de Suárez y han dejado en la cuerda floja a Del Solar y Sánchez, está claro que el inconformismo de la opinión también puede resquebrajar el piso de entrenadores que se consideraban sólidos en el cargo, como Páez.



En sentido contrario, un técnico que llegó a las eliminatorias sin mucho prestigio con la hinchada y la prensa por decepcionantes resultados recientes, como Jorge Luis Pinto en Colombia, está hoy tranquilo por su cuarto lugar y el éxito de su plan renovador.



A pesar del tercer lugar en eliminatorias con los mismos ocho puntos que Colombia, y del reciente título de la Copa América, Dunga no logra 'enamorar' del todo a los brasileños.



Otros, pese a los tropiezos con sus selecciones, conservan el crédito ante los hinchas: Óscar Washignton Tábarez en Uruguay, Marcelo Bielsa en Chile y hasta Alfio Basile en Argentina, que en la cuarta jornada perdió el liderato y el invicto.



Y a otros, como Gerardo 'Tata' Martino, los diez puntos de Paraguay que le dejan como líder solitario, le han encumbrado al olimpo de la aceptación popular.