Beckham promocionará ciudad brasileña para Mundial 2014

29 Noviembre 2007 |

5 a.m. |

EFE

El futbolista inglés David Beckham va a promocionar la candidatura de la ciudad brasileña de Natal (noreste) como subsede del Mundial de 2014 que organizará Brasil, informaron hoy fuentes oficiales.



Asociar la cara del jugador del club estadounidense Los Angeles Galaxy es la principal carta que jugará Natal para convertirse en una de las diez o doce subsedes definitivas que elegirá la FIFA de entre las dieciocho candidatas presentadas por Brasil, informó el gobierno del estado de Río Grande do Norte en un comunicado.



El futbolista inglés promocionará la candidatura de la turística capital de Río Grande do Norte durante un viaje a la región del nordeste brasileño a finales de enero próximo.



Será también la oportunidad para promocionar un nuevo complejo hotelero que será construido por la empresa noruega 'Brazil Developement'.



La gobernadora del estado, Wilma de Faria, dijo que el apoyo del ex jugador del Real Madrid español y del Manchester United inglés "será importante para ampliar el turismo de europeos" en Río Grande do Norte.



También André Agassi



Además de Beckham, es posible que se unan a la campaña publicitaria el ex tenista estadounidense André Agassi y "otros deportistas famosos", añade el mismo comunicado.



Natal tendrá que competir con otras 17 ciudades para ser elegida como subsede de los partidos del Mundial.



En la región nororiental de Brasil, también se han presentado como candidatas Fortaleza, Salvador y una candidatura conjunta entre las ciudades vecinas de Recife y Olinda.