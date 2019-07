Riquelme regresa al Boca Juniors

29 Noviembre 2007 |

3:57 p.m. |

EFE

Juan Román Riquelme dijo que, al firmar el contrato por 30 meses con el Boca Juniors, comentó con sus representantes y asesores que se sintió "otra vez un futbolista" ante la posibilidad de jugar todas las semanas.



En su anterior club, el Villarreal español, jugó por última vez en diciembre de 2006, hasta que dejó de ser tenido en cuenta por el entrenador Manuel Pellegrini, y en los últimos tiempos sólo lo ha hecho con la selección argentina.



"Este es un día muy especial para mi. Estoy muy feliz porque he vuelto a mi casa. He pasado años muy importantes en Europa, pero he echado de menos cosas de Boca Juniors. Ojalá que pueda hacer felices a los hinchas boquenses", comentó el centrocampista.



"Siempre estaré agradecido a la afición del Villarreal. Me han hecho sentir muy cómodo y ojalá que tengan un buen recuerdo de mi. En algún momento voy a volver a pasar por allí", añadió.



Feliz por usar de nuevo la camisa del Boca



Riquelme afirmó que está "muy ilusionado" con jugar en Mundial de Clubes con el Boca Juniors, pese a que la FIFA ha ratificado que no está reglamentariamente habilitado para hacerlo. "Sería una alegría enorme volver a ponerme la camiseta de Boca en ese Mundial", agregó.



Al respecto, el vicepresidente primero del Boca Juniors, Pedro Pompilio, dijo que "La Asociación del Fútbol Argentino está haciendo las gestiones ante la FIFA para que Román pueda jugar ese torneo".



"Somos optimistas aunque debemos esperar 24 o 48 horas más" una respuesta a la petición de Boca por parte del Departamento Jurídico de la FIFA, comentó el dirigente.



"Estamos muy contentos de haber terminado esta negociación, contentos porque vamos a disfrutar de Román durante 30 meses y agradecidos al Villarreal que se ha portado muy bien con Boca", indicó Pompilio.